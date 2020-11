Viorel Cataramă spune ce s-a întâmplat după ce a oferit 100.000 de euro recompensă în cazul Caracal VIDEO

In articol:

Viorel Cataramă a vorbit mult anul trecut despre cazul Caracal, atunci când de altfel afaceristul a demarat și o anchetă proprie pentru aflarea adevărului în cazul celor două fete răpite de Gheorghe Dincă. Tot atunci, Cataramă a anunțat că oferă o recompensă de 100.000 de euro pentru găsirea și eliberarea fetelor.

”Am cheltuit mulți bani ca să investighez, dar nu am ajuns la o concluzie certă și nu mi-am permis să-mi bat joc de familii. Voi continua investigațiile”, spunea Viorel Cataramă în urmă cu ceva timp.

Pe lângă banii pe care spunea că i-a cheltuit pentru aflarea adevărului, Viorel Cataramă a anunțat că oferă și 100.000 de euro recompensă pentru cei care îi dau informații despre Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, cele două fete răpite de Gheorghe Dincă din Caracal.

Viorel Cataramă crede că fetele răpite în Caracal sunt în viață

Acum, la un an de la investigația proprie declanșată de Viorel Cataramă, afaceristul a fost întrebat în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, ce crede că s-a întâmplat cu cele două fete dispărute din Caracal.

Citeste si: Gheorghe Dincă vrea să-și demonstreze cu orice preț nevinovăția! „Monstrul din Caracal”, lovitură dură din spatele gratiilor

”Cred că fetele au fost plasate într-o rețea de prostituție, că sunt în viață, că nu sunt în România. Cred că fenomenul este de-o amploare uriașă la noi în țară pentru că infractorii sunt în cârdășie cu angajați ai instituțiilor statului, fie că vorbim de Parchet, fie de instanțe de judecată, fie de instituții si agenții ale statului român. După ce am oferit acea recompensă, bineînțeles că am primit foarte multe informații. Am investigat și mi-am dat seama că nimic din ceea ce am primit nu se confirmă.

Asta nu înseamnă că această credință a mea că fetele sunt în viață și că sunt exploatate sexual a dispărut. Din contră, faptul că nu avem cadavre, că trenează atât de mult ancheta, că nu avem nicio informație clară, mă face să cred că fetele sunt în viață și că fac parte din această rețea uriașă care produce între 1 și 2 miliarde de euro pe an. Cred că nu vom afla adevărul prea curând, poate printr-un miracol, ca una dintre cele două fete sau amândouă să scape și să ajungă în România sub o formă sau alta. Dar, asta e mai mult teroretic”, a spus Viorel Cataramă în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.