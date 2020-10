Viorel Catarama, urmatorul invitat la „40 de intrebari cu Denise Rifai”

Viorel Cataramă, noul invitat al emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”

Invitatul de marti, 3 noiembrie, in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, difuzata de Kanal D, va fi Viorel Catarama. Om de afaceri, nume cu greutate in politica romaneasca postdecembrista, aspirant la functia suprema in stat, implicat recent intr-un scandal care a cutremurat opinia publica, acesta se va afla fata in fata cu celebra jurnalista pentru a clarifica o serie de aspecte care l-au vizat direct si care au tinut primele pagini ale ziarelor de-a lungul timpului.

„Cum este sa fii bogat intr-o tara saraca?”, „Sunteti un barbat extravagant?”; „Cati bani ati pierdut din cauza pandemiei?”; „De ce nu va voteaza romanii?”; „Cat costa o paine?” sunt doar cateva dintre intrebarile la care va trebui sa raspunda Viorel Catarama in interviul maraton, fata in fata cu Denise Rifai.

Nu pierdeti marti, 3 noiembrie, de la ora 23:00, dezvaluiri in premiera facute de Viorel Catarama la „40 de intrebari cu Denise Rifai”, la Kanal D.