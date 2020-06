Viorel, ieșire violentă în direct! A sărit să o lovească pe Vulpița:

In articol:

Pe zi ce trece ies la lumina tot mai multe dovezi care arata latura agresiva a lui Viorel. Emily Burghelea a anuntat in urma cu o saptamana, in direct, ca sotul Vulpitei este violent cu ea si a declarat ca Veronica i-a cerut ajutorul deoarece o considera prietena ei si singura care o putea scapa din aceasta situatie.

La acel moment, Emily era asistenta la emisiune si a simtit nevoia sa intervina si sa faca totul public. Asistenta a anuntat, in direct, ca Viorel este violent, insa totul a fost musamalizat si chiar si Vulpita a negat tot.

Ulterior au aparut mai multi martori care sustin ca Vulpita era batuta in mod regulat de catre Viorel si ca era agresata si de familia lui, iar ca semnele violentei se puteau observa pe corp. Martori la aceste violente au fost vecinii, dar si o tanara make-up artist care a machiat-o pe Veronica si a observat ca aceasta avea ochiul vanat si urme de agresiune pe mana si picior.

In emisiunea de miercuri, 24 iunie, in momentul in care Rafaelo anunta faptul ca i-a cumparat Veronicai o masina si ca urmeaza sa o primeasca daca reuseste sa ia carnetul, o gluma facuta de Vulpita l-a scos din minti pe Viorel, deja iritat de situatie si de gestul frumos facut de artist.

Veronica i-a spus lui Viorel ca el o sa mearga cu bicicleta, ca este biciclist, in timp ce ea o sa aiba masina si carnet. In acel moment Viorel si-a iesit din minti si a vrut sa se ridice la sotia lui. A ridicat apoi mana in care avea telefonul mobil si a vrut sa arunce cu obiectul in Veronica.

Norocul Vulpitei a fost ca se afla in platoul emisiunii si sotul sau nu s-a putut atinge de ea, fiind calmat de Mirela Vaida si reporterul care se ocupa de el.

Dupa incident, fanii emisiunii s-au sesizat si au observat comportamentul violent al lui Viorel si chiar i-au scris mai multe mesaje lui Emily Burghelea prin care au informat-o in legatura cu iesirea lui agresiva.

"Azi in direct Viorel a ridicat palma la Veronica si a vrut sa dea in ea, iar ei spun ca minti", "Dupa secventele de astazi, atat eu, cat si mama si prietenul meu am transmis un mail la CNA! Inadmisibil", sunt o parte din mesajele primite de Emily.

Viorel Stegaru, prima reactie dupa ce Rafaelo i-a luat masina Vulpitei: „O prostie!”

Viorel Stegaru nu a avut cea mai buna reactie cand a avut ca sotia lui a primit o masina de la Rafaelo. Viorel Stegaru si Rafaelo sunt „la cutite” de o perioada buna de timp. Sotul Vulpitei este gelos pe timpul pe care sotia lui o petrece cu artistul. Chiar daca relatia lor este strict profesionala, Viorel este sigur ca Vulpita are sentimente pentru Rafaelo.

Cireasa de pe tort a venit astazi! Rafaelo i-a facut un cadou extravagant Vulpitei. Artistul a facut un vlog in care a dezvaluit ca si-a vandut Mustangul pentru a-i cumpara o masina Vulpitei. Artistul s-a filmat in timpul probelor pentru masina pe care urma sa i-o faca cadou Vulpitei, dar nu a dezvaluit marca sa pana nu a aparut si Vulpita la cadru.

Viorel, prima reactie cand a vazut noua masina a Vulpitei

Viorel nu a fost la fel de bucuros ca Vulpita, atunci cand a vazut cadoul primit de sotia lui de la un alt barbat. „E o prostie din partea lui, ea deocamdata e pe numele meu. Domnul Rafa sa se duca sa stea acasa. Dupa ce Veronica nu mai este pe numele meu poate sa isi ia orice. Pana atunci nu”, a reactionat Viorel, in cadrul emisiunii.

Mai mult decat atat, sotul Vulpitei a amenintat inca o data cu divortul: „Maine dimineata la ora 08:00 o sa merg eu aici la Bucuresti, m-am interesat la un Notariat de pret”.