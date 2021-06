Viorel Lis, noi detalii despre starea sa de sănătate: „Mi-au spus să nu mă aștept la minuni”

Viorel și Oana Lis [Sursa foto: Facebook] 20:26, iun 17, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Fostul edil al Capitalei a suferit o semi-pareză la membrele inferioare în urmă cu ceva timp, iar acum mersul său a fost grav afectat. Viorel Lis merge la recuperare, însă medicii l-au anunțat să nu-și facă prea mari speranțe, căci ar putea să rămână dezamăgit.

Totuși, se pare că fostul primar se simte mai bine, căci a trecut printr-o perioadă destul de înfricoșătoare pentru el și soția lui.

Viorel și Oana Lis [Sursa foto: Facebook]

Viorel Lis se simte puțin mai bine: „ Nu mai puteam să merg deloc aproape”

Cu vârsta înaintată apar și problemele. A simțit-o pe pielea lui Viorel Lis care în urmă cu ceva timp aproape că nu mai putea să meargă deloc și avea dureri crunte, după ce a suferit o semi-pareză la picoare. Fostul edil urmează niște exerciții date de medic, iar acum se poate ține mai bine pe picioare, însă nu poate merge foarte bine pe afară, căci are nevoie de Oana Lis pentru a-l ține să nu cadă.

„ Sunt la recuperare, am probleme cu picioarele, cu mersul. Nu prea mă mai duc. Am un fel de parapareză. M-au stimulat de la început, mi-au spus să nu mă aștept la minuni, dar văd că mă simt puțintel mai bine. Nu mai puteam să merg deloc aproape.

În casă mă mișc destul de bine, pentru că mai sunt ziduri, însă afară este greu de mers, mă ține Oana, mă ajută. Stau acasă, fac niște pariuri, exerciții și îmi trece timpul. Mi-au spus că măcar să îmi îmbunătățească mersul. Asta-i viața ”, a declarat Viorel Lis la un post de televiziune.

Viorel și Oana Lis [Sursa foto: Facebook]

Oana și Viorel Lis vor deveni părinți adoptivi

Cei doi se pregătesc intens de momentul în care vor deveni părinți, motiv pentru care s-au apucat deja să renoveze camera copilului.

Tot ce mai trebuie este să se finalizeze actele.

„ Mi-am luat certificatul de părinte adoptator. Eu când am luat era pe doi ani. Am înțeles că s-a schimbat legea și acum e valabil cinci ani și al meu. Acum este un program pe calculator care e în funcție și de profilul meu psihologic și aștept. Am stat până la 40 de ani de ani fără copil, pot să mai aștept și sunt convinsă că se va întâmpla lucrul ăsta. Eu dacă pornesc la un drum nu mai dau în spate. Sunt convinsă că la anul voi fi mămică”, a declarat Oana Lis, în urmă cu ceva timp penrtu Redacția.ro.