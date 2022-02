Viorel Lis, primele declarații după ce a ajuns la spital cu arsuri: „S-au făcut bășici mari” În ce stare este fostul edil al Capitalei

In articol:

Viorel Lis a fost nevoit să facă un drum de urgență până la spital în urmă cu puțin timp, după ce s-a ars la nivelul picioarelor.

Viorel Lis: „ Cred că am căzut de vreo cinci ori până acum”

Soția lui, Oana Lis, l-a dus imediat la medic pentru ca acesta să primească cel mai bun tratament. Se pare că problemele de sănătate se țin ca scaiul de fostul edil al Capitalei. Acesta a oferit și prima declarație, după ce a fost externat din spital.

Fostul primar al Capitalei spune că are mai probleme cu mersul din cauza parezei și nu-și mai simte picioarele. În urmă cu puțin timp, acesta s-a atins din greșeală de radiatorul pornit, iar pentru că nu a simțit, s-a ars destul de tare și a fost nevoit să meargă la spital. Din fericire, nu este vorba despre arsuri grave, ba chiar Viorel Lis spune că aproape i-au trecut.

„Am probleme de sănătate... cum să spun. Nu îmi mai simt picioarele. Aveam un calorifer, încălzeam și fără să vreau m-am atins de calorifer cu picioarele, dar nu am simțit și atunci s-au ars, s-au făcut bășici mari. Mi-a și trecut aproape.

Citeste si: Ce face Oana Lis pentru Viorel, în fiecare zi! Detaliul din intimitatea celor doi, dezvăluit după mai bine de 20 de ani: „Ca o geishă, zilnic!”

Citeste si: Vești triste în lumea sportului. Din păcate, Rică Răducanu...- bzi.ro

Asta e vârsta, nu am ce să fac. Adică am probleme, am pareza asta care nu mai pot să merg, nu merg decât dacă mă sprijin de Oana. Nu pot pentru că nu am nici echilibru, numai cu cadru și e greu să merg. Cred că am căzut de vreo cinci ori până acum”, a declarat Viorel Lis la un post de televiziune.

Oana Lis dă vina pe autoritățile locale pentru accidentul suferit de Viorel Lis

Vedeta spune că în sectorul 3 al Capitalei nu este deloc căldură și a fost nevoită să cumpere un radiator pentru a se încălzi. Se pare că Viorel Lis a adormit cu unul dintre picioare pe el și așa s-a ales cu arsuri.

Citeste si: Viorel Lis a pierdut definitiv pensia de revoluționar. Reacția fostului edil, în urma decizie: ”O porcărie!”

„Noi locuim în sectorul 3, unde nu e căldură mai deloc. I-am cumpărat un radiator lui Viorel, că muream de frig în casă. Și el stă și moțăie, săracul, toată ziua. La un moment dat, a adormit cu piciorul pe radiator. A făcut arsuri la picior, am ajuns cu el la spital", a declarat Oana Lis, pentru click.ro.