Viorel Stegaru, prima reacție după ce Rafaelo i-a luat mașină Vulpiței

Viorel Stegaru și Rafaelo sunt „la cuțite” de o perioadă bună de timp. Soțul Vulpiței este gelos pe timpul pe care soția lui o petrece cu artistul. Chiar dacă relația lor este strict profesională, Viorel este sigur că Vulpița are sentimente pentru Rafaelo.

Cireașa de pe tort a venit astăzi! Rafaelo i-a făcut un cadou extravagant Vulpiței. Artistul a făcut un vlog în care a dezvăluit că și-a vândut Mustangul pentru a-i cumpăra o mașină Vulpiței. Artistul s-a filmat în timpul probelor pentru mașina pe care urma să i-o facă cadou Vulpiței, dar nu a dezvăluit marca sa până nu a aparut și Vulpița la cadru.

Viorel, prima reacție când a văzut noua mașină a Vulpiței

Viorel nu a fost la fel de bucuros ca Vulpița, atunci când a văzut cadoul primit de soția lui de la un alt bărbat.

„E o prostie din partea lui, ea deocamdată e pe numele meu. Domnul Rafa să se ducă să stea acasă. După ce Veronica nu mai este pe numele meu poate să își ia orice. Până atunci nu”, a reacționat Viorel, în cadrul emisiunii.

Mai mult decât atât, soțul Vulpiței a amenințat încă o dată cu divorțul: „Mâine dimineață la ora 08:00 o să merg eu aici la București, m-am interesat la un Notariat de preț”.

Prima reacție a Vulpiței când a văzut cadoul de la Rafaelo

Vulpița a fost foarte încântată de mașina pe care a primit-o de la Rafaelo, l-a pupat și l-a luat în brațe pe artist.

„Veronica, ți-am luat mașină! Surpriză! Imediat o să vezi surpriza. Am dat Mustang-ul meu și diferența și ți-am luat ție o mașină. Deci pe tine te cheamă Maki, da? Așa că ți-am luat mașina cu Maki la număr. Ți-am luat mașină special pentru tine”, a zis Rafaelo pe vlog.

Astfel, tot ce-i mai rămâne de făcut Vulpiței, este să dea de permis pentru a se putea plimba prin oraș cu mașina primită cadou de la Rafaelo.