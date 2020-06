In articol:

Rezultatele detectorului de minciuni au susprins pe toată lumea.

Viorel a vrut să o deconspire pe soția sa, Veronica, și a făcut un test poligraf în direct. El a reușit să demonstreze că Vulpița minte atunci când susține că este bătută. În plus, Viorel spune că va divorța de aceasta.

„Lucrurile nu o să mai decurgă că până acum, o să plătească cu vârf și îndesat. Să mă lase în pace, că nu mai suport. O să-i spun și ei. Are și tupeul să vorbească prostii. Eu cădeam vinovat la toate. Numai prostii spune. Atât știe să facă, de azi înainte să nu mai vină la apartament, nu mai iert nimic. Cel mai prost ajung din bunătatea mea”, a declarat Viorel printre lacrimi.

Viorel a cedat, după ce a aflat rezultatele testului poligraf

Viorel a început să plângă în direct. Bărbatul a ajuns la capătul puterilor și spune că Veronica nu apreciază nimic din ce face pentru ea.

Viorel vrea ca Vulpița să-și ceară scuze pentru nedreptățile prin care l-a făcut să treacă.

„N-o mai interesează că are soacră care are grijă de copil, nu o mai interesează nimic. Hai că nu scap eu de ea cu una cu două. Zicea taică-su că eu sunt vinovat. Nu a învățat nimic. Nu mă credea nimeni. Să-și amintească cine a ajutat-o când i-a fost mai greu. Să-și ceară scuze în fața mea. Trebuia să bag divorț de prima dată, să se ducă. Nu mai ascult nimic, m-a luat de prost. Numai minciuni știe să spună”, a mai afirmat Viorel, dezamăgit de acuzațiile făcute de soția sa.

Viorel a recunoscut în trecut că o bate pe Veronica

Vulpița s-a plâns nu o dată că Viorel a agresat-o. Chiar și Viorel a recunoscut acest lucru, însă a susținut că acest lucru s-a întâmplat punctual, acum nu mai e cazul de așa ceva.

„Da, am bătut-o o singură dată pentru că nu m-a ascultat. A fost o ceartă, nu mai țin minte de la ce, și eu strigam la ea. Nu am zis nimic, dar apoi am înjurat-o, i-am luat telefonul din mână, l-am spart și apoi am luat-o de mână și am împins-o”, a povestit Viorel în luna ianuarie a acestui an, chiar în platou.