Viorica de la Clejani, mesaj incredibil în cazul Margheritei.

In articol:

După ce Margherita a produs un accident în Capitală, Viorica din Clejani a avut o reacție cel puțin nepotrivită și revoltătoare față de jurnaliștii prezenți în fața casei, dar pe celălalt trotuar, pentru a prezenta cazul. Imaginile video puteți să le vedeți pe pagina de Facebook a site-ului WOWbiz.

NU RATA

Citeste si: VIDEO. E cât se poate de real! Margherita de la Clejani, aproape dezbrăcată pe stradă, în plină zi, alături de iubitul ei. Fanii au rămas șocați

Citeste si: Margherita de la Clejani, bătută după scandalul în care a fost implicată? Vecinii au auzit totul și au fost terifiați: „S-au auzit urlete și plânsete până la miezul nopții”

Citeste si: Imagini șocante cu Margherita de la Clejani de acum 11 ani! Controversata vedetă era grăsuță și departe de bad girl de acum

Viorica de la Clejani, atitudine de mahala

Artista a aruncat cu o cutie de lapte într-o reporteriță și mai apoi a udat-o atât pe aceasta, cât și pe șoferul și cameramanul prezenți la fața locului, cu un furtun de apă.

Viorica din Clejani a avut o primă reacție după ieșirea nervoasă de ieri, din fața casei sale. Artista nu doar că refuză să prezinte scuze jurnaliștilor agresați, dar își continuă justificările pentru fapte de neînțeles. Atât din partea ei, cât și din partea Margheritei de la Clejani.

Artista a publicat un mesaj pe conturile sale de pe rețelele de socializare în care le spune fanilor săi că orice ar face copiii ei, mereu îi va apăra și că există lucruri mai grave pe lumea asta, decât accidentul provocat de Margherita.

Viorica de la Clejani refuză să mai fie o celebritate

Cu toate acestea, Viorica de la Clejani nu și-a prezentat scuzele pentru ceea ce a făcut și chiar i-a îndemnat pe curioși să-și vadă de treburile și de viața lor.

În ciuda faptului că și-a asumat statutul de persoană publică până în prezent, încercând să fie în centrul atenției prin participarea la diverse emisiuni alături de familie, Viorica de la Clejani se dezice în aceste situații de modul său de viață dorit. Solista le-a transmis tuturor să înțeleagă că „suntem oameni ca și voi”. Asta chiar dacă Margherita a făcut un accident după ce s-a urcat drogată la volan.

„Vedeți-vă de viața voastră și de copiii voștri. Se întâmplă lucruri mai grave în țara asta. Unele dintre voi sunteți mame și nu înțeleg cum puteți să jigniți niște copii…Înseamnă că dacă erați voi în situația mea le-ați fi dat cu toporul în cap…Eu imi apăr copiii indiferent de situație! Orice părinte care își iubește copilul ar face la fel ca mine. Suntem oameni ca și voi. A fost un accident care i se putea întâmpla oricui. Mulțumim lui Dumnezeu că nu a fost mai grav și că este bine și sănătoasă. O să îi apăr și o să îi iubesc necondiționat. Pentru că iubirea ne vindecă! Mulți dintre voi aveți doar ură și răutate în suflet” , a scris Viorica într-o postare pe Instagram, în urma celor întâmplate ieri.

Viorica de la Clejani l-a „demolat” și pe Codin

Derapajul Vioricăi de la Clejani nu este primul. După ce Codin Matinciuc și-a spus părerea despre operațiile estetice la care a apelat Margherita, solista a avut o reacție deplasată la adresa actorului din Miami Bici.

„Margherita asta a fost foarte urâtă, apoi s-a operat și a devenit mai drăguță. Apoi s-a operat din nou și acum e mai urâtă decât la început’, a comentat Maticiuc, pe Instagram.

Viorica s-a enervat după un astfel de afront.

”Eu spun așa, că Dumnezeu crează fiecare ființă în parte, unii mai frumoși, alții mai urâți, înțelegi?! Iar asta cu operațiile, asta mă deranjează pentru că eu sunt maică-să și știu mai bine ce operații are Margherita. Numai că Marga e puțin mai slăbuță, poza aia din reality show-ul ăla unde a fost ea în Asia, chiar dacă e mai urâtă, care e problema?! Pentru mine e cea mai frumoasă, contează să fie sanatoasă.

Iar despre bulangiul ăsta, așa pot să îl numesc, e un bulangiu, poți să scrii declarația asta, că asta își dorește, știu că este un băiat care își dorește să aibă like-uri și mesaje, dornic de publicitate.

Codin Maticiuc ăsta, dacă nu era promovat de două-trei femei pe la televizor eu nu știam cine e. Mă repet, dornic de publicitate are și el o ”teleNviziune” din asta online și își dorește să aibă like-uri, mesaje, și e normal să se agațe de persoane cunoscute', a spus Viorica.

”Margherita în afară de silicoane și faptul că și-a făcut buzele nu are alte operații că nu are nevoie fata mea, e tânără, are 26 de ani. Să-l ferească Dumnezeu, când l-oi prinde la vreo petrecere... Dacă comenta unul din ăsta Neica-Nimeni, mă, îl înțelegeam, dar ăsta, ăsta vrea publicitate, că nu e prost ghindocul asta, labagiul pământului', a mai Viorica din Clejani.

Codin Matinciuc a revenit. ”Bai, am pus și eu un instastory story ieri despre Primavera asta. Mai pun acolo tot felul de prostii, voi îl stiti pe Codin asta de aici un pic mai serios. Am spus “un pic”! Imediat a intrat Calzone, ma-sa lu’ Quatro Formaggi să-mi amintească ca urâtul sunt eu, nu prețioasa ei de Prosciutto-Funghi.

Râdeți voi cu “funghi” dar chiar am auzit niște vorbe. Acum ce zic eu: ma-sa clar avea dreptate, va și las mai jos ce i-am zis. Plus ca, na, i-am suparat copilul și ea e ma-sa. Dar cred ca și eu am dreptate cu ce ziceam ”, a reacționat Maticiuc, pe pagina sa de Facebook.