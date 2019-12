Cariera politică a Vioricăi Dăncilă a suferit un şoc puternic la acest sfârşit de an, pierzând, pe rând, guvernarea, bătălia prezidenţială şi apoi conducerea PSD. Probabil din dorinţa de a se reinventa, fostul premier a decis să-şi schimbe imaginea.

Fostul premier pare să fi luat o decizie radicală în privinţa imaginii sale. Astfel, se pare că Viorica Dăncilă a decis să renunţe la coafura tip coc şi a venit la şedinţa PSD de miercuri cu părul prins în coadă şi lăsat pe spate.

Viorica Dancilă, schimbare radicală de look de când nu mai e președinta PSD

Pe 1 decembrie, Viorica Dăncilă a fost surprinsă la cumpărături într-un hypermarket din Ploieşti. Ea a fost abordată de multe persoane şi a acceptat să facă fotografii cu aceştia. O poză postată pe Facebook de un ploieştean a strâns zeci de reacții de genul „Până la urmă e și ea un om ca toți oamenii” sau „Oare Iohannis își face cumpărăturile singur?”.

Citeste si: Maia Morgenstern s-a împăcat cu fostul soț la 20 de ani de la divorț! Cei doi artiști au fost surprinși în ipostaze tandre în miez de noapte

Citeste si: Primele imagini cu burtica de gravidă a fiicei "latifundiarului din Pipera" | VIDEO EXCLUSIV

Citeste si: Amenințări explicite cu moartea la adresa familiei lui Gheorghe Dincă și o farsă care a ajuns prea departe: ”Luiza și Alexandra sunt la mine” DEZVĂLUIRI

”Ei, nu este o schimbare de look. Am mai avut părul prins așa, am mai fost la hypermarket și am stat cu oamenii. Practic, mi-am prins părul mai lejer. O să mai îmi fac și cocul, dar trebuie să ne mai și schimbăm, nu?”, a declarat Viorica Dăncilă după CEx PSD. „Am fost mereu om normal! Normalitate să mergi în mall, am discutat cu oamenii, îmi place să stau între oameni. Acum am mai mult timp liber!”, a declarat Viorica Dăncilă atunci când a fost întrebată cum i s-a schimbat viața după ce a demisionat din funcția de președinte PSD.

În celebrul coc, Viorica Dăncilă ascundea un burete, după cum se observă în imaginile surprinse recent.

Sursa foto: Cancan.ro, Libertatea.ro