Viorica Dancila - invitata la "40 de intrebari cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Marti, 13 octombrie, de la ora 23:00, la Kanal D, telespectatorii vor avea ocazia sa afle raspunsurile Vioricai Dancila, una dintre cele mai puternice si controversate figuri din structurile de putere ale Romaniei, la intrebarile incisivei jurnaliste Denise Rifai, in cadrul emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”.

„V-am promis o toamna altfel. Va invit marti, de la ora 23:00, sa urmariti <40 de intrebari cu Denise Rifai>, la Kanal D, sa aflam impreuna raspunsurile, reactiile Vioricai Dancila la acele teme care ne-au preocupat pe multi dintre noi”, a declarat Denise Rifai.

Emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, un format international de succes, isi propune sa aduca in fata publicului larg, sub lumina reflectoarelor, personalitati din diverse domenii. Invitatii emisiunii se vor dezvalui in fata publicului intr-un maraton complex al intrebarilor menite sa faca lumina in ceea ce priveste aspecte dintre cele mai diverse ale parcursului profesional, dar si personal al acestora.

Emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai” poate fi urmarita in fiecare marti, de la ora 23:00, la Kanal D!