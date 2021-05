Viorica de la Clejani, devastată de pierderea suferită. Artista face declarații cu lacrimi în ochi: "Simt un sentiment de vinovație"

In articol:

Viorica de la Clejani trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce tatăl ei s-a stins din viață. Cu lacrimi în ochi, artista a povestit despre ultimele luni din viața părintelui, dar și despre faptul că se consideră vinovată de moartea acestuia.

Viorica de la Clejani, devastată de durere

A trecut mai bine de o lună de la moartea tatălui său, însă Viorica de la Clejani nu-și poate reveni după pierderea suferită. Cu lacrimi în ochi, cântăreața de muzică de petrecere vorbește despre tatăl ei. Regretă din suflet că nu l-a convins pe acesta să meargă mai devreme la spital, pentru că lucrurile ar fi stat cu totul altfel.

”Mă simt un pic mai bine. Am avut o perioadă grea, pentru că am pierdut cea mai importantă ființă din viața mea, tatăl meu. Abia acum înțeleg că tata nu mai e, dar eu sunt tata, am figura lui. O să îmi fie greu când merg în vizită și nu o să îl mai văd. Uitându-se la mine începe să plângă pentru că semăn atât de bine cu tatăl meu.

Încerc să o încurajez și pe ea și pe frații mei. I-am zis să fie tare, că așa e lumea trecătoare, unul naște, altul moare. Am văzut la toți care suferă de cancer că îți schimbă fizionomia. Simt un sentiment de vinovație pentru că n-am fost mai aspră cu el să îl trimit la spital, i-a fost frică de covid-19. Poate îl salvam dacă îl duceam”, a declarat Viorica de la Clejani, în cadrul unei emisiuni TV.

Tatăl Vioricăi de la Clejani[Sursa foto: Instagram]

Cu toate acestea, este împăcată cu faptul că tatăl ei a reușit să asculte ultima piesă a ei, intitulată ” Tatăl meu ”.

”A văzut piesa tatăl meu și a început să plângă. Mă bucur că a apucat să o asculte”, a mai spus vedeta, cu ochii în lacrimi.