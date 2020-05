In articol:

Viorica de la Clejani continuă să o apere pe Margherita, deși fiica ei a fost prinsă drogată la volan. Artista căsătorită cu Ioniță de la Clejani este convinsă că anturajul a contribuit decisiv la situația în care a ajuns Marga.

Într-un interviu, Viorica de la Clejani a mărturisit că o va susține și o va iubi pe Margherita indiferent de ce se va întâmpla cu ea. Sâmbătă, cântăreața a avut o ieșire nervoasă și a agresat jurnaliștii care stăteau la poartă și încercau să obțină o reacție după ce s-a aflat că tânăra a provocat un accident de mașină și a fost testată pozitiv cu heroină.

Viorica de la Clejani e convinsă că anturajul e vinovat de situația în care a ajuns Margherita

„Uneori anturajul strică. Spune-mi cu cine umbli, ca să-ţi spun cine eşti, era un proverb. Şi voi, ştiţi ceva? Fiecare aruncă cu ce are în suflet. Eu sunt o persoană bună, îi mulţumesc lui Dumnezeu că mă iubeşte. Cum să reacţionez?! Numai mamă să nu fii! După două luni de stat în casă e normal să am o reacţie. Îmi cer scuze față de domnişoara ziaristă, asta este. Este firesc să fii aşa, o mamă trebuie să îşi ierte copilul. Vin dintr-o generaţie unde n-am auzit de aşa ceva şi nu am consumat în viaţa mea. Pe unde mă duc eu, oamenii fac lucrurile astea şi sunt oameni cu cap, cu familii, cu copii acasă, oameni în toată firea. Eu nu m-am atins de aşa ceva. De unde să ştiu eu, o femeie de ţară, cum şi ce sunt astea. Eu o hrănesc pe Margherita, am încredere în ea, să lăsăm autorităţile să îşi facă treaba şi după aia, orice ar fi, oricât ar greşi un copil, eu ca părinte trebuie să îl îndrept pe drumul cel bun şi să am grijă de el.

Eu nu ştiu nimic, ce s-a întâmplat, voi m-aţi luat prin surprindere, eram nepregătită. Care n-a greşit să dea cu piatra. Toţi o dată-n viaţă greşim. E normal, e firesc, sunt adolescenţi”, a spus Viorica de la Clejani într-un interviu pentru România TV.

Despre reacție ei nefirească, Viorica a adus și câteva argumente:

"Dupa atata timp de stat in casa, din cauza pandemiei, nu m-am mai putut controla si mi-am iesit din fire. E normal sa o iei razna de la atata stat in casa, iar acum televiziunile stau in fata casei mele de dimineata si pana seara...

Se speculeaza multe in presa pentru rating

Eu nu o sa ma schimb niciodata! Daca imi vorbesti frumos, iti vorbesc la fel de frumos, daca imi vorbesti urat, iti vorbesc si mai urat.

Nu mi-e frica decat de Dumnezeu. El ne da semne, si ne facem ca nu vedem. Fiti mai buni si iubiti animalele, iar viata o sa fie usoara. ", a mai spus ea, într-o postare pe Facebook.

Margherita de la Clejani s-a ales cu dosar penal și riscă o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare, după ce a fost implicată într-un accident sâmbătă dimineață. Testele au arătat că fiica Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani era sub influența drogurilor. Tânăra neagă că ar fi consumat droguri și susține că se ruja în momentul accidentului de mașină.