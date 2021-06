Viorica de la Clejani, ieșire nervoasă la TV. Ce a putut spune cântăreața: "A ajuns lumea sa îmi dea mesaje de condoleanțe"

In articol:

Ultima perioadă nu a fost deloc bună pentru familia Clejanilor. Fulgy a fost prins la volan sub influența substanețelor interzise, iar la scurt timp a început să facă o serie de dezvăluiri șocante despre mai multe vedete din țara noastră.

Chiar dacă s-a scris în presă faptul că Ioniță de la Clejani l-ar fi denunțat pe Fulgy, acest lucru se pare că nu ar fi fost adevărat.

Cei doi artiști își susțin copilul indifirent de perioada prin care a trece.

Ba chiar mai mult, Viorica de la Clejani a avut o reacție șocantă, în direct, după ce a spus că a primit mesaj de condoleanțe, pe Facebook, pentru fiul ei.

„A ajuns lumea sa îmi dea mesaje de condoleanțe pe Facebook. Dar se poate asa ceva? Lasa-ma Ionita sa vorbesc ca nu mai pot. Lumea ne doreste raul si se bucura atunci cand nu ne este bine! Sunt copiii mei si eu ii sustin asa cum sunt.”, a spus cântăreața.

Viorica de la Clejani, reacție șocantă la TV

În continuare, artista a mai adăugat că fiul ei trebuie lăsat în pace, pentru că nu a făcut niciun rău. Cântăreața o să îl susțină necondiționat, indiferent de alegerile făcute.

„Asta e copilul meu. Ce sa fac acum, sa il omor? In tara asta nu vrea sa ma vada nimeni bine, dar daca apari cu lucruri negative, atunci esti vazut si promovat. A gresit si asta e. Sa ma lase toata lumea in pace! Sunt foarte nervoasa si suparata pentru ca Fulgy e judecat. Ce a facut? A luat de la gura cuiva? A luat banii cuiva? Sa fie lasat in pace si el si toata familia mea. Sa ma lase Ionita sa vorbesc si eu ca sunt mama lui pana la urma.”, a mai adăugat artista.