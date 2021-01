Viorica de la Clejani, planuri mărețe la început de an! Ce schimbări vrea să își facă cântăreața: "Prima dorință ar fi să..."

Viorica de la Clejani se gândește serios la mai multe schimbări în anul acesta.

Una dintre cele mai cunoscute inteprete de muzică de petrecere este Viorica de la Clejani. Pe lângă o carieră de succes, cunoscuta artista își dorește să aibă și mai multe realizări pe plan personal. Astfel, soția lui Ioniță de la Clejani se gândește la mai multe intervenții.

Viorica de la Clejani vrea să ajungă pe mâna medicului estetician

Se pare că artista își dorește foarte tare să treacă pandemia de coronavirus pentru a-și putea pune în aplicare noile planuri. Viorica își dorește să își facă o operație de micșorare a stomacului. De asemenea, aceasta vrea să mai intervină și la nivelul sânilor, dar și la nivelul gușei.

”Abia aștept să treacă pandemia pentru că prima dorință ar fi să slăbesc, să îmi tai stomacul, că am ținut tot felul de diete și degeaba, ba slăbesc, ba mă îngraș, să îmi scot gușa, să îmi scot din sâni. Fără gușa de purcică arăt ca o puștoiacă de 20 de ani, asta mă strică. Eu nu sunt așa grasă, doar că am puțină burtă, dar față o am frumoasă. Vreau să fac niște schimbări că o să-mi pierd bărbatul și vreau să arat ca o gagică faină, bombă să fiu”, a declarat Viorica.

Viorica de la Clejani, detalii despre cererea în căsătorie

În urmă cu ceva timp, cântăreața dădea primele detalii despre cererea în căsătorie. Se pare că aceasta îl cunoștea de mult timp pe soțul ei, dar nu a avut niciodată curajul

să facă primul pas. Cu toate acestea, cei doi îndrăgostiți au reșit să facă pasul cel mare, iar cerea în căsătorie a fost una atipică.

“Îl știam pe Ioniță de mult, îl vedeam pe stradă, dar nu aveam curaj să vorbesc cu el. Era matur și frumos, nu avea el ochi pentru mine. Mătușa mea ne-a făcut cunoștință, mi-a spus că e băiat bun, de familie. Ne-am văzut, ne-am plăcut și de atunci am rămas împreună. M-a cerut în căsătorie în trei secunde. Stăteam la umbra unui salcâm și mi-a zis. ”Dacă nu te măriți cu mine, mă însor cu alta! Ai 10 minute să te gândești”. De aici, vă daţi seama ce am făcut”, spunea artista, potrivit click.ro .