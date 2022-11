Viorica de la Clejani, reacție neașteptată în cazul accidentului lui Culiță Sterp. Artista i-a dat replica logodnicei cântărețului

In articol:

Accidentul provocat de Culiță Sterp în urmă cu câteva zilei în Cluj-Napoca a atras atenția tuturor în mediul online. Persoane publice sau nu, cu toții și-au dat cu părerea despre faptele artistului.

Acum a venit rândul și Vioricăi de la Clejani să emită păreri pe baza acestui subiect, reacționând chiar la mesajul pe care logodnica lui Culiță Sterp l-a făcut public după ce artistul a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

În urma accidentului pe care l-a produs în centrul Clujului, Culiță Sterp a primit mai multe capete de acuzare, printre care conducerea autoturismului sub influența alcoolului, părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor poliției și vătămare din culpă. Artistul a scăpat de arest, astfel că este cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile.

La scurt timp după decizia instanței de judecată, logodnica artistului a postat în mediul online un mesaj în numele lui Culiță, dar și în numele întregii sale familii. „Întâmpinată” și ea de mai multe evenimente neplăcute și accidente care îi au în centrul atenției pe copiii ei, Viorica de la Clejani știe foarte bine ce înseamnă ca familia ei să fie comentată și judecată de internauți, motiv pentru care a simțit nevoie să intervină în cazul lui

Culiță Sterp.

Viorica de la Clejani, reacție la mesajul transmis de logodnica lui Culiță Sterp

Ciorica din Clejani a transmis un mesaj de încurajare către familia Sterp.

Pe lângă multe comentarii pozitive pe care le-au primit din partea fanilor, Culiță Sterp se pare că este susținut și de familia Viorăică de la Clejani,. Nu a rămas indiferentă în fața necazului care l-a lovit pe Culiță Sterp, încurajând-o pe partenera artistului să își susțină logodnicul indiferent de situație.

„Dumnezeu să vă binecuvânteze”, a fost mesajul pe care Viorica de la Clejani la transmis familiei Sterp.

Ce mesaj a transmis iubita lui Culiță Sterp în urmă cu câteva ore?

Iubita lui Culiță Sterp a declarat că întreaga sa familie trece printr-o perioadă dificilă, artistul fiind profund afectat de evenimentele care l-au dus în fața instanței de judecată. După ce își va pune ordine în gânduri, artistul va apărea în fața fanilor lui pentru a-și exprima gândurile, conform spuselor iubitei sale, printre altele.

„Știu că de obicei încep aceste vide-ori cu zâmbetul pe buze, dar vreau să ne cerem scuze publice atât eu, cât și Culiță pentru cele întâmplate și să va asigurăm că suntem perfect conștienți despre gravitatea ultimelor evenimente pe care le regretăm din suflet. Scuzele noastre se îndreaptă în special către șoferul autoturismului implicat în evenimentul rutier și către familia acestuia, pentru că știm cât este de greu. Avem încredere deplină în actul de justiție și Culiță și-a arătat de la început disponibilitatea de a coopera cu organele judiciare pentru stabilirea exactă a circumstanțelor cazului.

De asemenea, dorim să transmitem pe această cale un mesaj de mulțumire față de toți oamenii care ne-au fost alături, toți oamenii care ne-au sunat, care s-au îngrijorat și care ne-au dat mesaje în aceste momente grele, dar și celor care ne-au criticat, pentru că ne-au criticat pe bună dreptate și aș dori să luați această întâmplare ca un exemplu. Culiță regretă mult și vă asigur de faptul că este marcat de această întâmplare și că eu cred că veți vedea un om schimbat în viitor, un om mult mai bun decât ați văzut până acum. Încercarea prin care trece familia noastră în aceste momente nu este una ușoară și ne dorim înțelegere și mai ales respectarea vieții private.

Știm că mereu am fost transparenți față de voi și de asta am ieșit să dau mesaj și poate în următoarele zile vă vom ține la curent și noi și Culiță o să iasă ca să vă spună și el ce are de spus, dar în acest moment are nevoie de o pauză și are nevoie să digere tot ce s-a întâmplat, așa că noi vrem să-i fim alături și vă mulțumim pe această cale încă o dată, pentru că sunteți alături de noi și pentru miile de mesaje pe care ni le-ați dat de când s-a întâmplat. Vă mulțumim.” a fost mesajul pe care partenera de viață a lui Culiță Sterp l-a postat în mediul online.