Viorica de la Clejani rupe tăcerea. Cine este, de fapt, vinovat?

In articol:

Viorica de la Clejani suferă pe urma celor întâmplate în ultimele trei zile. Fiica ei, Margherita, riscă un dosar penal pentru consum de substanțe interzise, dar ar trebui să răspundă în fața legii și pentru maimuța cu care s-a afișat în ultima perioadă. Numai că solista de la Clejani s-a răzgândit și a găsit vinovatul pentru accidentul produs de fata sa, Margherita.

Mama tinerei a vorbit pentru prima dată în fața jurnaliștilor despre ultimele evenimente. Vinovat de fapta fetei ar fi chiar iubitul tinerei, susține Viorica de la Clejani.

Viorica rupe tăcerea. Cine este, de fapt, vinovat pentru accident?

Tânărul are o influență proastă asupra fiicei sale, astfel că e dispusă să intervină radical în povestea lor de dragoste.

Reporter: Credeți că iubitul ei este cel care a dus-o la rele?

Viorica de la Clejani: Uneori anturajul strică. Spune-mi cu cine umbli, ca să-ţi spun cine eşti, era un proverb. Probabil că ăla a aranjat ceva ca să fie luat în prim-plan. Voi n-ați văzut că și-a pus povestea pe Instagram. Copiii mei sunt vânați de fel și fel de oameni. L-am băgat în curte și i-am dat să mănânce că era mort de foame!

Într-un final, Viorica a trimis un mesaj către toți părinții: „Aveți grijă de tineretul ăsta că sunt terminați din punctul ăsta de vedere. Mulți părinți nu știți ce fac copiii voștri”.

Viorica de la Clejani, după ce Margherita a fost prinsă drogată: "Uneori anturajul strică"

Într-un interviu, Viorica de la Clejani a mărturisit că o va susține și o va iubi pe Margherita indiferent de ce se va întâmpla cu ea. Sâmbătă, cântăreața a avut o ieșire nervoasă și a agresat jurnaliștii care stăteau la poartă și încercau să obțină o reacție după ce s-a aflat că tânăra a provocat un accident de mașină și a fost testată pozitiv cu heroină.

Citeste si: Ce pensie are Mirabela Dauer: "Nu e normal, dar nu am ce face"

Citeste si: Cum s-a ascuns Regina Elisabeta de Nicolae Ceaușescu, într-un tufiș din grădina Palatului Buckingham: "A fost prima și singura dată în viața ei când a trebuit să facă asta"

Citeste si: Puterea dragostei 26 mai. Daiana și Gabi, moment emoționant după ce și-au anunțat despărțirea: „Sunt lângă tine și voi fi lângă tine”

Despre reacție ei nefirească, Viorica a adus și câteva argumente:

"Dupa atata timp de stat in casa, din cauza pandemiei, nu m-am mai putut controla si mi-am iesit din fire. E normal sa o iei razna de la atata stat in casa, iar acum televiziunile stau in fata casei mele de dimineata si pana seara...

Se speculeaza multe in presa pentru rating

Eu nu o sa ma schimb niciodata! Daca imi vorbesti frumos, iti vorbesc la fel de frumos, daca imi vorbesti urat, iti vorbesc si mai urat.

Nu mi-e frica decat de Dumnezeu. El ne da semne, si ne facem ca nu vedem. Fiti mai buni si iubiti animalele, iar viata o sa fie usoara. ", a spus ea, într-o postare pe Facebook. (Citeste si: Dovada că Margherita ar fi o împătimită a drogurilor. Ește șocant cum s-a pozat chiar înainte de accident)