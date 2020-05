In articol:

Sâmbătă dimineața Margherita de la Clejani a fost protagonista unui accident rutier pe străzile Capitalei. Tânăra cântăreață a urcat la volanul mașinii sale și a lovit un alt autoturism care se afla parcat regulamentar. comportamentul dubios al fetei i-a făcut pe polițiști să o conducă la IML iar ea a fost testată pozitiv pentru heroină.

Viorica de la Clejani, scandal în fața casei după accidentul produs de Margherita

Viorica de la Clejani este extrem de afectată de scandalul în care este implicată fiica ei. Cântăreața a avut o ieșire nervosă în timpul unei transmisiuni în direct.

”Sunteți o țară de drogați!”, ar fi strigat mama tinerei Margherita într-un acces de furie, după ce a sesizat prezența presei în fața casei ei.

Viorica de la Clejani a ieșit la poartă și a arunat cu o sticlă de lapte în jurnalistă, apoi a început să stropească întreaga echipă cu un furtun cu apă.

Declarația oficială a Poliției

„Astăzi, in jurul orei 06.00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe bd.Gheorghe Șincai.

Conducatorul unui autoturism care circula pe bd.Gheorghe Șincai, dinspre bd.Dimitrie Cantemir ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers și a intrat in coliziune cu un autovehicul parcat regulamentar pe prima banda de circulație.

In urma accidentului rutier nu au rezultat victime. Conducatorul autovehicului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Comportamentul necorespunzator și gesturile necontrolate, i-a determinat pe politisti sa procedeze la testarea conducatorului auto și cu aparatul DrugTest, care a indicat prezenta in organism a substanțelor psihoactive, context in care, acesta a fost condus la sediul INML in vederea recoltării probelor biologice. In cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala in conformitate cu prevederile art. 336 alin.2 din Codul Penal.”