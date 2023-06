Viorica și Ioniță de la Clejani, bucuroși de reîntâlnirea cu Johnny Depp. Ce cadou i-au oferit actorului de la Hollywood? „Ne-a fost foarte greu să alegem”

In articol:

Între Johnny Depp și Viorica și Ioniță de la Clejani există o relație strânsă de prietenie. De-a lungul timpului și-au creat amintiri frumoase și au reușit să se întâlnească ori de câte ori au avut ocazia, atât în țară, cât și în Statele Unite.

Mai mult decât atât, actorul de la Hollywood nu ratează nicio ocazie când vine vorba să viziteze România. În data de 8 iunie, Johnny Depp a susținut un concert în Capitală, alături de trupa Hollywood Vampires. Bineînțeles că de la eveniment nu au lipsit nici Clejanii și fiica lor, Margherita.

Soții de la Clejani, cadou special pentru Johnny Depp

La doar o zi de la concertul din București, celebrul actor și-a sărbătorit ziua de naștere. Cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, Viorica și Ioniță au decis să îi facă un cadou special, care să îi amintească tot timpul de țara noastră și de momentele petrecute aici.

Mai precis, i-au dăruit o ie veche de peste 60 de ani, din zona de sud a țării, pe care a purtat-o chiar pe scenă.

Totuși, nu este primul cadou pe care Johnny Depp l-a primit din partea Clejanilor. În trecut aceștia i-au mai oferit și un chimir din piele naturală, pe care acesta îl îmbracă la concerte.

„Pentru venirea lui în România am mers cu Viorica și am ales modele de ie. Am ales, de fapt, pentru toți colegii lui de trupă. Viorica a știut însă ce să aleagă pentru el. Eu am ales o ie cu mai multe flori, ea a ales una cusută cu negru. Johnny a purtat însă doar cămașa de la ea, nu și pe cea de la mine.

Mai are de la noi, primit în dar, și un chimir din piele autentică, pe care am văzut că îl poartă cu drag la concerte. Îi vine foarte frumos, zici că este de acolo. Pe tot Instagramul a postat și poza cu noi. Cămașa aceasta de la Viorica are 60 de ani, nu s-a decolorat, e din zona de sud a țării, e lucrată din in, la războiul de țesut, iar florile sunt cusute manual.

Ne-a fost foarte greu să alegem acest cadou, dar, dacă e să cauți, găsești, și nimic nu e imposibil. I-am dăruit și palincă de gutui. Gustul palincii de gutui îmi place mie, noi o aveam în casă de foarte mult timp și am desfăcut-o numai la ocazii speciale. Și acum a fost o ocazie specială, le-am dat să guste. Aroma palincii de gutui i-au făcut pe acești ”Vampiri” să iubească și mai mult România.”, a mărturisit Ioniță pentru playtech.ro.

Viorica și Ioniță de la Clejani, bucuroși de reîntâlnirea cu Johnny Depp

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că soții de la Clejani și îndrăgitul actor sunt prieteni foarte buni. Reîntâlnirea lor a fost un moment extrem de emoționant pentru cântăreți. Ioniță a mărturisit că Johnny Depp este îndrăgostit de țara noastră, dar și de muzica românească, motiv de mare bucurie pentru aceștia.

Totodată, soțul Vioricăi de la Clejani a precizat că artistul de la Hollywood este un om extrem de modest, de la care au putut învăța foarte multe lucruri de-a lungul timpului.

„Bucuria reîntâlnirii a fost foarte mare. Să ținem cont că e Johnny Depp, unul dintre marii actori ai lumii, el iubește România, iubește muzica românească. Am fost în urmă cu mai mulți ani invitați și în clubul lui, din America, să sărbătorim, am făcut atunci un concert pentru el și pentru prietenii lui.

Ne-am reîntâlnit acum iar în România, e emoționant pentru noi, de fiecare dată când ne revedem. Johnny este de o modestie ieșită din comun, este un om de la care am învățat că nu există cuvântul ”vedetă”, a ieșit din vocabularul meu.”, a mai spus Ioniță de la Clejani pentru sursa menționată anterior.