Virgil Ianțu face marele pas după 22 de ani de relație: "M-am gândit să facem nunta când se mărită și fiica mea"

In articol:

Virgil Ianțu este unul dintre cei ami valoroși oameni de televiziune care au fost pe micile ecrane ale românilor. Emisiunile sale făceau un rating extraordinar, mai ales datorită carismei sale și felului unic de a modera show-ul.

Virgil Ianțu, totul despre enzima sa

Deși lumea îi cunoaște aparițiile și postura de prezentator, Virgil Ianțu are și o poveste de viață interesantă pe care rareori o face auzită.

Virgil Ianțu [Sursa foto: Captură YouTube]

Virgil Ianțu poate spune că are un dar, pe care unii și-ar dori să îl aibă. În urmă cu câțiva ani a merg la doctor și a primit un diagnostic neobișnuit. Foarte mulți dintre fanii lui nu știau această poveste, însă, în podcastul "Acasă la Măruță", moderatorul TV a decis să explice totul. Astfel, acesta a vorbit despre enzima care îi permite să consume mai mult alcool decât cei din jurul său.

Citeste si: Nuțu Cămătaru, declarație șocantă despre Monica Gabor: „Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Am ținut-o câteva zile, era varză..- bzi.ro

"Enzima pe care o am îmi permite să beau mai multe pahare decât omul cu care stau de vorbă, dar nu o fac, pentru că sunt un tip care are măsură. Am aflat de la un medic, când m-am dus cu doi prieteni, care mâncau sănătos, luaseră pauză de la alcool. Eu eram într-o perioadă mai de oboseală. Pe ei i-a trimis la doctor cu rețete, iar mie mi-a zis că pot să merg la cârciumă, că nu am nicio treabă. Ei au făcut pauză înainte de analize, eu nu am făcut nimic, am fost cum sunt de obicei. Lăsând gluma la o parte, cred că trebuie să te cunoști, câtă apă să bei, cât să te odihnești.", a declarat Virgil Ianțu.

Citeste si: Virgil Ianțu, primele declarații după ce s-a vindecat de virusul COVID-19! "Am avut o stare neplăcută..."

Virgil Ianțu și soția sa se căsătoresc după 20 de ani de relație

Virgil Ianțu [Sursa foto: Captură YouTube]

Virgil și Roxana se cunosc de 22 de ani și formează un cuplu de 20. Acum 16 ani, când s-a născut fiica lor, Iasmina, acesta a cerut-o în căsătorie, primind un răspuns pozitiv. Însă, nici până în ziua de azi, petrecere de nuntă nu a avut loc. Tot în cadrul aceluiași podcast, Virgil Ianțu a dezvăluit cum a decurs cererea în căsătorie și când au planificat marele eveniment.

"E cerută, e acceptată. Urmează nunta. Ne iubim de 20 de ani, ne cunoaștem de 22. Eu am cerut de mai demult, am cerut-o frumos. Nu cred că își va schimba numele. Am cerut-o într-un mod foarte inedit. S-a născut Iasmina, iar în acea zi, i-am pregătit un săculeț la mânuță, când a văzut-o prima dată, era un inel și un bilețel, în care scria <<Tati e timid. Vrei să fii soția lui?>> A zis <<Da>>. Și-a dorit foarte mult lucrul ăsta, s-a bucurat mult de această cerere, dar nu am apucat. Ea muncește, eu muncesc. Probabiul că o să o facem, anul ăsta sau anul viitor. M-am gândit la o idee, să facem nunta când se mărită și fiica mea. Chiar duc o viață de familie, cum cred eu că ar trebui să existe. Eu o respect foarte tare, îi spun de un milion de ori <<Te iubesc>>, pentru că simt, la fel și fetiței mele și suntem o familie foarte faină. Chiar o să ne și căsătorim.", i-a mărturisit Virgil Ianțu lui Cătălin Măruță.