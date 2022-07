Virgil Ianțu face nuntă după 20 de ani de relație! Prezentatorul și mama fiicei lui s-au logodit într-o zi specială, în urmă cu mulți ani

In articol:

Virgil Ianțu se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți prezentatori TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, bărbatul a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas, indiferent despre ce ar fi vorba.

Ei bine, cei care îl admiră știu că acesta are o relație de mai bine de 20 de ani cu logodnica lui, mama fiicei sale. Deși trăiesc ca și cum ar fi căsătoriți, mai ales că au devenit și părinți în urmă cu mai mulți ani, cei doi iubiți nu au apucat să facă nunta până acum, iar recent, Virgil Ianțu a făcut o serie de declarații privind acest aspect.

„Ne iubim de 20 de ani, ne cunoaștem de 22”

Virgil Ianțu este destul de discret atunci când vine vorba despre viața sa personală, în special atunci când vorbește despre fiica lui, dar și despre partenera sa de viață, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 20 de ani.

Prezentatorul TV a dezvăluit recent că, plănuiește să se însoare cu mama fiicei lui, mai ales că cererea în căsătorie a fost făcută cu mult timp înainte, însă cei doi nu au reușit nici până în acest

moment să ajungă în fața altarului.

Cei doi au împreună o fiică, ce a ajuns la vârsta adolescenței, Iasmina pe numele său, iar Virgil Ianțu a spus, mai în glumă, mai în serios că, așteaptă până când se va căsători fiica lor, pentru a face ambele evenimente în același timp. Cât despre ceea ce se va întâmpla la Starea Civilă, bărbatul a mai spus că nu crede că viitoarea soție își va schimba numele de familie.

"E cerută, e acceptată. Urmează nunta. Ne iubim de 20 de ani, ne cunoaștem de 22. Eu am cerut de mai demult, am cerut-o frumos. Nu cred că își va schimba numele. Am cerut-o într-un mod foarte inedit. S-a născut Iasmina, iar în acea zi, i-am pregătit un săculeț la mânuță, când a văzut-o prima dată, era un inel și un bilețel, în care scria <<Tati e timid. Vrei să fii soția lui?>> A zis <<Da>>. Și-a dorit foarte mult lucrul ăsta, s-a bucurat mult de această cerere, dar nu am apucat. Ea muncește, eu muncesc. Probabil că o să o facem, anul ăsta sau anul viitor. M-am gândit la o idee, să facem nunta când se mărită și fiica mea. Chiar duc o viață de familie, cum cred eu că ar trebui să existe. Eu o respect foarte tare, îi spun de un milion de ori <<Te iubesc>>, pentru că simt, la fel și fetiței mele și suntem o familie foarte faină. Chiar o să ne și căsătorim.", a declarat Virgil Ianțu, în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

Virgil Ianțu și logodnica lui [Sursa foto: Instagram]