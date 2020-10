Virgil Ianțu [Sursa foto: Instagram]

Virgil Ianțu uimea o țară întreagă, după ce în urmă cu doar câteva săptămâni declara faptul că a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19. Totuși, prezentatorul de televiziune se pare că s-a confruntat cu diferite stări. În cadrul unui interviu, acesta a vorbit despre perioada de izolare, dar și cum a reușit să se vinde.

Virgil Ianțu, primele declarații după ce s-a vindecat de COVID-19

Prezentatorul de televiziune șoca o țară întregă, după ce a dat vestea că s-a infectat cu virusul provenit din China. Mai mult de atât, se pare că forma pe care a avut-o Virgil Ianțu a fost una destul de ușoară. Acesta susține că și-a pierdut doar gustul și mirosul și că a avut o stare neplăcută timp de vreo patru zile.

”Nu am fost internat, am avut o formă ușoară. Am pierdut gustul și mirosul. Am avut o stare neplăcută vreo patru zile. Acum sunt bine, nu m-am panicat. Am stat două săptămâni acasă, apoi am făcut și investigații, am plămânii afectați sub 10%. Nu au fost probleme.”, a declarat Virgil Ianțu în cadrul unei emisiuni TV.

Cel mai dureros lucru pentru omul de televiziune a fost faptul că oamenii au crezut că a primit bani pentru a spune că este infectat cu virusul COVID-19. De asemenea, Virgil Ianțu a mai declarat că le-a răspuns acestora, într-un mod ironic, că a luat suma de 60 de lei, chiar dacă acest lucru nu se întâmplase în realitate.

”E trist că oamenii gândesc că am luat bani să promovez așa ceva. Oamenii mor, zilnic. Ei tot bani au primit? E un subiect ridicol, penibil. Pe mine nu mă ating vorbele neadevărate. Nu mai suntem la teorii, suntem departe. Am răspuns ironic pe internet că am luat 60 de lei.”, a mai spus Virgil Ianțu.