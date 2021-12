Virgil Musta, previziuni sumbre în ceea ce privește valul Omicron în România: „ Îl vom depăși, dar cu pierderi de vieți omenești”

In articol:

Tulpina Omicron, cea mai contagiasă variantă a virusului SARS-CoV-2, a provocat primul focat de infecție în Africa de Sud și ușor, dar sigur s-a răspândit în mai toate părțile globului. România a înregistrat deja primele cazuri de infectare cu tulpina super-mutantă, care are în componența sa zeci de mutații care o fac periculoasă! De asemenea, după o perioadă scurtă de liniște din punct de vedere epidemiologic, chiar înainte de trecerea dintre ani,

pe teritoriul țării noastre se înregistrează o explozie de cazuri de COVID-19. Astăzi, 30 decembrie 2021, au fost raportate circa 1.500 de cazuri noi de infectare și 37 de decese, iar specialiștii se așteaptă ca din ianuarie aceste cifre să fie unele record.

Medicul Virgil Musta trage un semnal de alarmă în ceea ce privește varianta Omicron și îi îndeamnă pe oameni să se informeze cu privire la pandemia de coronavirus doar din surse oficiale și să aibă încredere în autoritățile sanitare.

COVID-19 [Sursa foto: PixaBay]

„Boala poate însemna forme severe, risc de deces, persistența unor simptome și afecțiuni care să ne perturbe viața în continuare. De aceea, în mod logic, prevenția devine esențială în această bătălie. În plus, știrile false, fake news-urile, complică foarte mult tot acest efort de a depăși cât mai repede pandemia. Este încă o luptă, foarte dificilă, pe care a trebuit și trebuie să o ducem în continuare. Dar, nu ne dăm bătuți. Printr-o informare continuă, din surse avizate, vom ști ce putem face și ce este mai bine pentru noi și pentru cei dragi nouă. Fiecare are dreptul și libertatea să-și aleagă calea, soarta, am spus acest lucru de fiecare dată, dar noi avem datoria să vă informăm corect și clar, astfel încât alegerea voastră să fie în cunoștință de cauză”, a explicat Virgil Musta.

Virgil Musta: „V or urma din nou momente dificile foarte curând”

Totodată, medicul este convins că România va depăși valul cinci generat de Omicron, dar prețul va fi unul scump! Potrivit declarațiilor acestuia, și în următorul val pandemic vor fi pierderi de vieți omenești.

Cu toate acestea, spune că un astfel de scenariu negru ar putea fi evitat, dacă oamenii vor fi responsabili și vor face tot ce trebuie pentru sănătatea lor.

„Din păcate, vor urma din nou momente dificile foarte curând, când și țara noastră va intra, inevitabil, în al 5-lea val pandemic. Îl vom depăși și pe acesta, dar din nou, cu pierderi de vieți omenești, desi multe dintre aceste pierderi ar putea fi clar evitate dacă deciziile individuale ar fi cele responsabile, încă de pe acum. Depinde de fiecare dintre noi.

Cu toate amenințările și intimidările la care uneori am fost supus, vă promit că voi continua să-mi fac datoria conform conștiinței mele și educației, în spiritul valorilor creștine. Dar, totodată, vă rog să facem din nou front comun, să ne înțelegem și să ne sprijinim unii pe alții în această luptă. Fară implicarea voastră responsabilă, nu vom depăși cu bine această pandemie”, a mai adăugat medicul.

