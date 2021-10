Virgil Musta, soluția propusă pentru situația critică din România: „Lockdown general. În două-trei săptămâni vom avea primele rezultate”

In articol:

România se află în cea mai grea perioadă de la începutul pandemiei de coronavirus. Cazurile de îmbolnăviri cresc de la o zi la alta, iar cercetătorii susțin că ne aflăm în continuare pe o pantă ascendentă. În contextul în care criza sanitară afectează pe toată lumea, țara nu are în continuare un Guvern, iar scena politică din România este tot mai frivolă.

Medicul Virgil Musta a confirmat ipoteza multor altor medici și cercetări, cât și a multor români. Soluția cea mai sigură care ar putea să aducă din nou România pe o linie normală este instaurarea unui lockdown general, însă autorițile refuză să implementeze această măsură.

„Trebuie întreruptă calea de transmitere a virusului. Vaccinarea e importantă, dar nu poate avea efecte atât de rapide pe cât această întrerupere a circulației virusului și a focarelor de posibilă contaminare. Dacă se realizează prin niște măsuri eficiente, în două-trei săptămâni vom avea primele rezultate”, a declarat Virgil Musta, potrivit Rador.

Medicul a mai adăugat că nu se poate vorbi despre externarea pacienților, în contextul în care în spital vin tot mai multe persoane cu forme grave ale virusului.

„Suntem în continuare pe panta ascendentă a pandemiei. Nu putem externa pacienții în ritmul în care vin formele grave de boală, ceea ce creează mari probleme sistemului de sănătate”, a mai spus Virgil Musta.

Klaus Iohannis [Sursa foto: Mediafax Foto]

Klaus Iohannis a anunțat noi restricții

Klaus Iohannis a anunţat, miercuri seară, noi restricții pentru limitarea răspândirii virusului. Șeful statului a transmis că circulația va fi restricționată pe timpul nopții pentru persoanele nevaccinate, iar școlile se vor închide pentru următoarele două săptămâni.

„Am discutat despre vaccinare, scoli si restrictii. Vreau sa fiu foarte clar din capul locului, daca vrem sa se opreasca pandemia, singura solutie este vaccinarea.

Stiu ca sunt multi care incearca sa va spuna ca nu este asa, dar in vestul Europei, pandemia nu mai are impact. In partea noastra a Europei pandemia face ravagii. Daca vreti sa terminam cu pandemia, sa nu ajungeti la spital si ATI, vaccinati-va. Nu ii credeti pe cei care spun ca patiti ceva. Singurul lucru este ca scapati de boala.

Pana atunci cand va convingeti, este nevoie de restrictii, pentru a avea grija de cei mai vulnerabili.

Școlile sunt puternic afectate. În mod normal, începând de lunea viitoare, ar fi vacanță pentru cei mici. Am decis azi ca vacanță să fie valabilă pentru toate clasele timp de 2 săptămâni – gimnaziu, liceu, generală. Începând de luni, masca redevine obligatorie peste tot, interior și exterior, și în târguri, și la cinema, și dacă vă plimbați pe stradă. Este regretabil, dar trebuie să instituim restricții care vor intra luni în vigoare. Guvernul va decide cel târziu vineri ce restricții intră în vigoare după ce experții vor stabili cu toate detaliile aceste norme.

Exemple: va fi restricționată circulația noaptea, cu excepția celor vaccinați și a celor cu treabă legitimă. În timpul zilei, la majoritatea activităților, accesul va fi permis doar cu certificatul verde. Cei nevaccinați vor avea o sumedenie de restricții. Până atunci, vă doresc tuturor multă sănătate”, a declarat Klaus Iohannis.