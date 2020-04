In articol:

Un virusolog român de la o universitate din Noua Zeelandă a lansat o serie de ipoteze despre cum ar putea arăta lumea în care trăim după aplanarea pandemiei.

Mihnea Boștină este de părere că un vaccin va fi validat până la sfârşitul anului, dar producţia acestuia la scară largă va fi o provocare cel puţin la fel de mare precum descoperirea lui.

Virusologul mai este de părere că această criză cum care ne confruntăm ar fi putut fi evitată dacă ne-am fi pregătit din timp.

"În primul rând a fost greşeala istorică de a nu lua în calcul apariţia unui nou coronavirus pentru că asta din păcate însemna bani. Deşi am avut două avertismente foarte serioase pe care le-am evitat la limită, Sars-ul din 2003 şi Mers-ul din 2013. În mod normal ar fi trebuit să existe o serie de medicamente, care dacă nu aprobate, cel puţin să fie în stadii mult mai avansate de teste medicale. Asta ne-ar fi asigurat un avans de câteva luni bune în găsirea unor soluţii. În al doilea rând, majoritatea guvernelor nu au luat în serios avertismentele venite din ianuarie şi februarie. Există modă acum de a blama China pentru întreaga situaţie, însă s-a ştiut din decembrie de apariţia unui nou virus. La începutul lui ianuarie am ştiut exact despre ce virus este vorba, la mijlocul lui ianuarie am ştiut că se transmite de la om la om, iar la sfârşitul lui ianuarie am avut cazuri identificate în multe locaţii pe glob inclusiv în Europa şi America. Acum, indiferent de acurateţea datelor venite din China, am ştiut că este vorba de ceva grav şi am ştiut că principala soluţie este distanţarea socială şi măsuri de igienă specială. Ori a durat săptămâni până când primele măsuri serioase au fost luate la o scară suficient de mare încât să poată avea un efect asupra răspândirii virusului la o scară mai mare.”, a declarat el pentru Stirile ProTV.

Noul coronavirus va rămâne cu noi pentru totdeauna, asemenea altor virusuri care provoacă 30% din răcelile anuale

Mihnea Boștină a avertizat cu privire la faptul că noul coronavirus COVID-19 nu va dispărea niciodată.

“Cel mai probabil, acest virus va rămâne cu noi pentru totdeauna şi va circula anual în populaţie la fel ca cele alte patru specii de coronavirus care sunt responsabile de până la 30% din cazurile de răceală înregistrate anual. Vom putea însă scapa de ameninţarea lui (...) Aşa cum am scăpat de ameninţarea atâtor alţi microbi care au făcut prăpăd de-a lungul istoriei. Cu medicamente şi cu vaccinuri."

Despre găsirea unui vaccin, virusologul a explicat care e cea mai mare îngrijorare a lui.

“Există probabil la ora actuală peste 100 de candidaţi pentru un vaccin şi nu este exclus ca numărul acestora să crească spectaculos în următoarele luni. Pentru cinci dintre aceşti candidaţi s-a trecut deja la stadiul de teste pe persoane. Aşadar, cu siguranţă vom avea un vaccin şi foarte probabil vom avea mai mult de un vaccin. Dacă lucrurile merg bine şi probabil că vor merge bine ţinând cont de contribuţiile financiare alocate până acum în această luptă, putem să aşteptăm rezultate pozitive spre sfârşitul acestui an şi un vaccin aprobat în iarna. A doua problemă este asigurarea numărului de doze necesare. Va fi greu de confecţionat sutele şi sutele de milioane de doze într-un timp relativ scurt. Există un număr limitat de facilităţi care ar putea produce vaccinul, iar acestea sunt deja folosite. Ar fi criminal să oprim producţia unor vaccinuri esenţiale să ne gândim ca sezonul trecut au murit peste 140.000 de persoane de pojar, o boală pentru care există deja un vaccin.", a mai spus el.