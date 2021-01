Visul de a deveni asistentă medicală i-a fost spulberat într-o fracțiune de secundă. O tânără, lovită accidental cu lama unui utilaj

In articol:

Monica, o tânără din Câmpia Turzii a fost grav rănită, după ce a fost lovită accidental de lama unui utilaj. Visul ei de a deveni asistentă medicală în armată a fost spulberat într-o fracțiune de secundă. O clipă de neatenție a șoferului a fost de ajuns pentru ca fata să ajungă pe patul de spital, cu răni grave.

Citeste si:Badante arestate pentru maltratare. Bătrânele strigau după ajutor în lacrimi, în timp ce erau snopite în bătaie și amenințate

Nenorocirea s-a întâmplat după ce excavatoristul din Câmpia Turzii s-a urcat beat la volanul utilajului. Fata a fost lovită chiar în fața porții ei, de lama utilajului. Imediat a fost pusă la pământ, după impactul grav. Tânăra nu poate acum să-și urmeze visul, acela de a ajunge asistentă medicală în armată, acolo unde ar fi putut să salveze alte vieți. Din cauza fracturii de bazin, aceasta nu va mai putea să susţină examenul de admitere.

Citeste si:Ștefan are nevoie de ajutorul nostru! Băiețelul de trei anișori suferă de o boală rară, iar tratamentul costă 2,1 milioane de dolari

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Un travestit a ţepuit bărbaţii pe bandă rulantă. „Am cunoscut-o pe Delia pe Facebook, ea m-a abordat…” - bzi.ro

Bărbatul care se afla la volanul utilajului a lovit-o pe Monica cu lama buldoexcavatorului chiar în faţa porţii. Acum, tânăra are multiple fracturi de bazin, fiind internată în spital. Aceasta încearcă să-și amintească ce i s-a întâmplat. "Am ieşit din curte, am văzut că vine utilajul. Iniţial, am zis că nu deschid uşa ca să nu lovească cumva uşa. Când a ajuns în dreptul meu, am văzut că virează brusc stânga. În momentul acela nu am mai putut să reacţionez nicicum", a mărturisit Monica pentru Observator.

O tânără, lovită accidental cu lama unui utilaj

Monica a avut totuși noroc

Monica a avut totuși noroc, pentru că dacă utilajul nu ar fi lovit întâi maşina, fata nu ar fi supravieţuit unui asemenea impact. Cu ultimele puteri și prăbușită la pământ, fata și-a sunat tatăl să ceară ajutor.

"Cam dupa vreo 2-3 minute mă sună şi zice: tată, ieşi afară. M-a lovit un utilaj. Şi când am ieşit afară, era căzută jos, maşina era lovită şi am încercat să o ridic",a spus tatăl tinerei, pentru sursa precizată.

O tânără, lovită accidental cu lama unui utilaj

sursa - Observator News