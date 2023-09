Viviana Sposub, decizie radicală imediat ce a ajuns în America: ”Nu am stat pe gânduri” Gestul vedetei a bucurat întreaga familie

In articol:

Pe vremea când forma un cuplu în mod oficial cu George Burcea, căci acum nu se știe încă dacă s-au împăcat sau nu, Viviana Sposub a ajuns în Statele Unite ale Americi.

A trăit visul american cât a fost să fie, apoi a revenit pe meleaguri românești, imediat intervenind și despărțirea dintre ea și actor.

Citește și: „Am rămas traumatizată” Viviana Sposub a povestit abia acum prin ce a trecut. Asta a făcut-o să ia o decizie radicală, fără să stea pe gânduri: „După atâția ani”

Viviana Sposub și-a cunoscut finul din America

Însă, dacă aici lucrurile nu au mai mers ca pe roate, peste hotare, ei bine, situația a fost roz. Și asta pentru că vedeta și-a cunoscut o parte din familie.

Abia acum, la luni bune de la marea întâlnire, Viviana Sposub a spus ce s-a întâmplat imediat ce a ajuns în Statele Unite ale Americi.

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: Mikaela Spielberg, fiica celebrului regizor Steven Spielberg, carieră ratată în industria pentru adulți| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Conform spuselor sale, toată copilăria a trăit știind că are un fin peste mări și țări, pe care nu l-a cunoscut niciodată, căci de ani buni luase drumul străinătății.

Astfel că, deși se cunoșteau doar din povești, fără a se vedea vreodată față în față, șatena a decis să facă ea primul pas și să încerce să îi dea de urmă celui pe care bunicii ei l-au botezat.

Zis și făcut! Doar un mesaj pe Facebook i-a despărțit în toți acești ani, căci după ce ea a luat inițiativă, tânărul a și vizitat-o.

Și-au petrecut Crăciunul trecut cu toții, în patru, Viviana cu George și Iulian cu Roxana, moment în care vedeta le-a și făcut o promisiune de suflet.

Citeste si: „La notar să-mi fac testamentul, am fost cu copilul meu, a fost groaznic pentru noi, mi-am cumpărat loc de veci.” Rona Hartner, prima apariție publică, după tratamentul cu citostatice!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 6 septembrie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Ce a făcut Livia după ce a apărut în ipostaze tandre alături de Spike- radioimpuls.ro

Citește și: „S-a agravat” Viviana Sposub nu a mai putut suporta durerile și a cerut de urgență ajutorul specialistului! Ce se întâmplă de câteva luni cu fosta prezentatoare TV? „Am crezut că o să treacă de la sine”

Promisiune de care s-a ținut și astfel, recent, a și participat la nunta celor doi, organizată la Reșița, acolo unde a mers neînsoțită, deși, după ce ea și actorul au fost surprinși iar împreună, apropiații au zis că s-ar fi împăcat.

”Hai să vă povestesc ceva. Iulian a fost botezat de bunicii mei. Nu ne întâlniserăm niciodată în România pentru că el a plecat de mulți ani în America. Însă mama îmi povestea de multe ori despre finul ”nostru” din Washington DC. Când am ajuns în State, nu am stat pe gânduri și am trimis un mesaj pe Facebook. Uite așa i-am cunoscut pe finul Iulian și pe soția lui, Roxana. Au venit în vizită în New York și ne-am petrecut Crăciunul împreună. Tot atunci le-am promis că nu voi lipsi de la nunta lor”, a scris Viviana Sposub, pe pagina sa de Instagram.

Viviana Sposub, decizie radicală imediat ce a ajuns în America [Sursa foto: Facebook ]