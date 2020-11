Viviana Sposub, declarația care o va enerva pe Andreea Bălan! Are legătură cu fetițele ei

Viviana Sposub [Sursa foto: Instagram]

După ce nu a respectat regulile unei sarcini făcute în cadrul emisiunii, Viviana Sposub a primit o pedeapsă din partea Mihaelei Rădulescu. Iubita lui George Burcea a fost nevoită să vorbească timp de zece minute cu un buștean și să își imagineze că vorbește cu George Burcea.

Înainte ca vedeta să se apuce de pedeapsă, aceasta a mărturisit că va avea un drum lung împreună cu George Burcea. Ulterior, după ce a făcut aceste afirmații, Andrei Stoica a declarat că Viviana Spusub nu trebuie să mai facă copii că actorul vine la pachet cu tot cu copii.

”George este un băiat extraordinar, plus vine la pachet și cu copii. Nu trebuie să te mai chinui tu…', a spus Andrei Stoica. Imediat a apărut și răspunsul Vivianei Sposub ”Da, o să fiu mamă vitregă. Nu o să mă chinui eu să fac copii, am direct. Am două fetițe, sănătoase, frumoase. Doamne, să trăiască!'.

Andreea Bălan a impus o regulă strictă cu privire la cele două fetițe

De asemenea, după ce Andreea Bălan și George Burcea au decis să meargă fiecare pe drumuri separate, frumoasa blondină a impus o regulă strictă cu privire la cele două fetițe. Andreea Bălan a susținut că nicio iubită de-ale actorului nu trebuie să se apropie de Ella și Clara. În urma acestei discuții dintre Viviana Sposub și Andrei Stoica nu cred că Andreea Bălan va fi prea încântată cu privire la discuția legată de Ella și Clara.

În plus, într-una dintre edițiile ”Ferma” Viviana Sposub a avut o misiune alături de Andreea Antonescu. În urma discuției pe care au avut-o cele două, iubita lui George Burcea a adus-o în discuție pe Andreea Bălan.

”Mie nu îmi vine să cred că sunt cu tine aici. Aveam poster cu voi, iubeam trupa Andre de mică. Ba chiar am fost şi la concert când aţi venit la Botoşani, la noi, în Moldova. Eu eram cu mâinile pe sus, dar tu (n.r. – Andreea Antonescu) m-ai ignorat. Andreea Bălan m-a băgat în seamă atunci”, a spus Viviana Sposub.

Andreea Bălan[Sursa foto: Instagram]

Sursa: viva.ro