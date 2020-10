Viviana Sposub, declaraţie de dragoste pentru George Burcea, după ce a pierdut duelul cu eliminare: ”Simt să-ți zic că te iubesc!”

Viviana Sposub - George Burcea [Sursa foto: Facebook]

Viviana Sposub i-a spus "te iubesc" lui George Burcea, după a fost eliminată din cadrul emisiunii ”Ferma”. Vedeta a pierdut duelul eliminatoriu şi a fost nevoită să părăsească competiţia. Printre lacrimi, aceasta s-a filmat lăsându-i un mesaj emoţionant lui George Burcea care se afla în spital.

Viviana, declaraţie de dragoste pentru George Burcea

Viviana Sposub este extrem de îndrăgostită de fostul soţ al Andreei Bălan. La eliminarea din competiţia "Ferma", Viviana şi-a deschis sufletul şi i-a făcut lui George Burcea cea mai frumoasă declaraţie de dragoste.

„Te aștept acasă! Vreau să lupți până la capăt, vreau din tot sufletul să câștigi! Îți mulțumesc pentru toate momentele frumoase pe care mi le-ai oferit aici. Nu regret nimic, a fost cea mai romantică cină! Abia aștept când ajungi acasă să-ți fac o mămăligă mare, cu zacuscă și cu o bucată de brânză de oaie de la Botoșani. Simt să-ți zic că te iubesc! Da, am zis-o. Asta visasem într-o seară când ți-am zis că ne-am visat pe noi doi la București și uite că ți-am zis-o. Aș fi vrut să-ți zic în realitate, dar… George al meu, ne vedem în Piața Iancului și în Piața Victoriei. Sunt foarte fericită și mulțumesc mult! O să-ți povestesc acasă cum a fost. Te pup și te iubesc!", a spus Viviana Sposub.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, George Burcea și Viviana Sposub au fost depistaţi pozitiv la infecţia cu noul coronavirus. Cei doi îndrăgostiţi sunt asimpomatici şi s-au carantinat împreună.

”Am descoperit, din greșeală, că sunt infectat. Duminică spre luni am avut o durere de cap destul de mare, pe care am pus-o pe fondul oboselii. M-a ținut o zi, după care nu am avut nimic”, a declarat George Burcea în cadrul emisiunii TV.

”Imediat după ce am aflat rezultatul lui George, mi-am făcut și eu testul, pentru că noi am cam petrecut timpul împreună. Important este că suntem bine, deocamdată nu avem simptome, stăm izolați, ne-am anunțat familiile”, a declarat și Viviana Sposub.

