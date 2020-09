In articol:

S-a făcut remarcată după ce l-a sărutat în timpul emisiunii pe George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan. Însă, Viviana Sposub nu se oprește aici. De data aceasta, vedeta de la PRO TV a trecut la un nou concurent de la Ferma. Cine este bărbatul pe care îl consideră “puțin înfierbântat”.

Viviana Sposub a apărut în atenția telespectatorilor după sărutul pe care l-a avut cu George Burcea. Bărbatul, aflat în plin divorț cu Andreea Bălan, a postat în următoarea zi de la difuzarea emisiunii o fotografie pe contul de Instagram în care purta o bluză imprimată cu cuvântul LOVE (n.r.-iubire).

Oamenii au speculat imediat că cei doi ar forma un cuplu, însă , trebuie menționat faptul că, deși s-a speculat că bluza ar fi anunțat iubirea pe care i-o poartă Vivianei Sposub, tricoul cu v̶i̶o̶l̶e̶n̶c̶e̶ LOVE este de fapt o parte din promovarea campaniei pe care o mediatizează George Burcea, alături de mai multe persoane celebre, printre care se numără și Monica Davidescu și Florin Ristei.

După ce a ieșit la iveală faptul că idila dintre cei doi este, de fapt, inexistentă, Viviana se pare să fie gata să cucerească din nou. Vedeta a apărut pe micile ecrane fiind din ce in ce mai apropiată de actorul Paul Diaconescu, cu care va împărtăși chiar și patul!

"Paul e puțin înfierbintat de la abstinență. Nu sunt obișnuită să împărtășesc totul cu un bărbat", a spus Viviana Sposub.

Despărțire bombă în showbiz! Viviana Sposub și Ionuț Rusu au pus punct relației

Viviana și Ionuț Rusu nu se mai urmăresc pe Instagram, iar fanii celor doi cred cu tărie că motivul desprățirii ar fi fost George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan. Emisiunea ”Ferma” i-a adus pe Viviana și George Burcea în fața unei situații inedite. Cei doi s-au sărutat pătimaș în fața camerelor și implicti, a telespectatorilor.

După ce au fost surprinși săruntându-se într-un mall din capitală, Ionuț Rusu și Viviana Sposub au spus că sunt împreună, doar că-și țin relația departe de ochii și gura lumii.

„Da, suntem împreună. Nu ne dorim să facem acest lucru public. Vrem să ținem pentru noi această relație. Mă înțeleg bine și cu soacra. Suntem OK, nu ne vedem prea des. Nu sunt gelos. Ea este o femeie frumoasă și curtată, iar eu sunt idolul multor femei. Trăiesc un adevărat vis”, a dezvăluit Ionuț Rusu pentru cancan.ro, în urmă cu ceva timp.

Înainte să intre în emisiunea precizată, Viviana anunța vestea cea mare! Tânăra spunea că a zis ”DA”.

”Dragii mei, am o veste foarte importantă! Am zis DA! (Și nu... nu mă mărit. 😂) Da! Am acceptat provocarea! Merg la Fermă! 😍 Abia așteptam să vă împărtășesc și vouă bucuria de a face parte din acest proiect. Eu voi fi plecată o perioadă, dar stați liniștiți! De contul meu se va ocupa @bianca_sposub , sora mea, și ea vă va ține la curent cu toate detaliile. 😎 Vă pup și vă îmbrățișez cu drag și sper să mă susțineți în aventura mea”, spunea Viviana despre emisiunea la care participă.

