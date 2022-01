Viviana Sposub, luată total prin surprindere de Victor Slav, la „Bravo, ai stil! Celebrities”: „S-a jucat cu mine, cu sufletul meu. Nu că nu ar fi meritat Ruxi”

In articol:

Sezonul șapte al emisiunii fenomen de pe Kanal D „Bravo, ai stil! Celebrieties” este pe ultima sută de metri, iar în doar câteva ediții vom afla cine este cea mai stilată femeie din România.

Concurentele „Bravo, ai stil! Celebrities”, se resimt înainte de Marea Finală

Până atunci, însă, puținele concurente rămase în cursa pentru acest titlu resimt din plin emoțiile și tensiunea. Raluca Dumitru, Ruxi și Viviana Sposub recunosc că în ultima perioadă nu le-a fost deloc ușor, iar factorul psihologic atârnă destul de greu.

Mai sunt doar câteva ediții până când vom afla cine este cea care va câștiga sezonul șapte al celui mai îndrăgit show vestimentar din România. Până atunci, concurentele resimt o presiune imensă înainte de Marea Finală. Nu doar că au stresul alegerii ținutelor cât mai perfecte, ci trebuie să facă față și unor emoții uriașe.

Raluca Dumitru este extrem de afectată și simte din plin presiunea! Aceasta a dezvăluit în cadrul testimonialelor că și atunci când este foarte încântată de piesele vestimentare ales nu se simte sigură pe ea, căci în cele din urmă vorul juriului contează cel mai mult.

„ S pun sincer, nu sunt sigura pe nicio tinuta pe care o am chiar daca mai simt bine si imi place", spune Raluca Dumitru.

Nici pentru rivala ei, Viviana Sposub, lucrurile nu stau prea diferit. Tânăra este de părere că cei trei jurați sunt cu atât mai exigenți cu ele.

„Acum, radarul juratilor piuie de fiecare data cand trecem pe sub el. Am observat ca sunt din ce in ce mai exigenti pentru ca am ramas din ce in ce mai putine", a declarat Viviana Sposub.

Ruxi, pe de altă parte, este una dintre concurentele care s-au menținut tot timpul pe primele poziții în clasament și care a primit întotdeauna sprijin din partea telespectatorilor.

Ea este de părere că unele dintre concurentele care se află cu ea în competiție au ținute foarte slabe și nu au evoluat deloc de-a lungul edițiilor.

„ 90% dintre styling-urile astea, din punctul meu de vedere, nu sunt de momentul acesta al competitiei, sunt de prima luna. Singura care mi s-a parut ca se ridica la un nivel mai mare a fost tinuta Ralucai, care a fost mai eleganta si mai muncita. Mi-a placut si tinuta Bellei”, explică Ruxi.

Viviana Sposub, după ce Victor Slav i-a dat punctele lui Ruxi: „Mi-a picat fața”

Tânăra spune că era aproape convinsă că Victor slav îi va da ei punctele, căci din descrierile făcute de el părea că vorbește despre ea. Ei bine, nu a fost deloc așa, iar Viviana sposub a privit ca o spectatoare atunci când acesta i-a înmânat punctele rivalei sale, Ruxi.

„Mi-a picat fata, nu pentru ca n-ar fi meritat Ruxi, dar din descrierea lui Victor mi s-a parut ca e vorba despre mine, dar Victor s-a jucat cu mine, cu sufletul meu", a dezvăluit Viviana Sposub.

