Viviana Sposub, motivul pentru care nu s-a căsătorit cu George Burcea până acum: „El mai are...”

George Burcea și Viviana Sposub formează un cuplu de mai bine de un an de zile. Cei doi s-au cunoscut în cadrul unei emisiuni televizate, iar de atunci au rămas nedespărțiți.

Cei doi sunt foarte apropiați și au recunoscut de multe ori că vor să se căsătorescă. Într-un interviu recent, fosta asistentă tv a declarat că se vede toată viața alături de actor, însă nu se grăbește să devină mireasă. Înainte de a îi pune inelul pe deget, bruneta a mărturist că iubitul ei mai are niște „treburi de rezolvat”

„Având în vedere că mă simt atât de bine în relaţia asta, mă văd alături de George toată viaţa. Dar nu cred că este grabă! El mai are nişte treburi de rezolvat. Cred că Dumnezeu le rânduieşte pe toate fix cum este nevoie”, a declarat Viviana Sposub pentru Ok Magazine.

Viviana Sposub și George Burcea

Viviana Sposub și George Burcea, dragoste la prima vedere

Viviana Sposub a mai dezvăluit că primul moment în care l-a întâlnit pe George Burcea a avut „un strop de magie”.

Ei au realizat ca au fost la fel de impresionați unul față de celălalt abia după ce s-au întors acasă și și-au pus sufletul pe tavă.

„Atunci noi nu am realizat asta, dar când am ajuns acasă şi ne-am împărtăşit gândurile, trăirile, ne-am dat seama că din prima clipă în care ne-am privit şi am făcut cunoştinţă, s-a produs “extorsiunea”. Nu ştiu ce înseamnă dragoste la prima vedere, dar ştiu că ce am simţit când l-am întâlnit pe George a avut un strop de magie”, a mai spus concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, pentru sursa citată.

George Burcea, dezvăluiri despre primul an de relația cu Viviana Sposub

George Burcea a venit în platoul WOWbiz, acolo unde a făcut dezvăluiri despre primul an de relație cu iubita lui. Celebrul actor a dezvăluit că ei sunt foarte apropiați și se susțin unul pe celălalt în toate proiectele pe care le au.

„A fost un an superb si din cauza pandemiei.

Faptul ca a fost pandemie, am avut COVID si am locuit impreuna, ne-a legat. Am stat de anul trecut impreuna pana acum. Suntem unul pentru celalalt in fiecare proiect, asta ne-a unit foarte mult.

Nu am cerut-o de sotie. Sunt un tip foarte romantic si foarte sensibil, din păcate si din fericire in acelasi timp. Din pacate pentru ca sensibilitatea asta nu e buna cu oricine. Si din fericire pentru ca indiferent cate momente au fost cand am fost mai moale, mai romantic, am invatat o lectie si asta mi-a prins bine.

Din orice moment inveti ceva pentru viitor. Orice intamplare este o lectie. (…) Nu sunt deloc perfect, dar incerc sa caut acea liniste, eu cu mine, eu cu fetele mele, iubita mea, familia mea. (…)”, a spus George Burcea în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.