Viviana Sposub nu vrea să mai audă de Ionuț Rusu! L-a dat uitării definitiv pe fostul ei iubit: ”A fost o relație pe care eu nu am vrut s-o fac publică”

În urmă cu ceva timp erau apropiate, însă acum Viviana Sposub și Ruxi nu se mai înțeleg deloc. Iubita lui Burcea a scos la iveală, seara trecută, detalii din viața intimă a lui Ruxi, fiind judecată și criticată de restul concurentelor, pentru acest gest.

Viviana susține că prima care a adus în discuție, la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, detalii despre viața personală a fost chiar fosta ei amică, Ruxi, cea care ar fi vorbit despre Ionuț Rusu, un comediant celebru din România.

Mai precis, Ruxi și Viviana s-au cunoscut prin intermediul lui Ionuț Rusu, prieten cu cea dintâi și fost iubit al prezentatoarei de televiziune. Iubita lui George Burcea a fost foarte deranjată de faptul că Rux a explicat faptul că o cunoaște de la prietenul ei, Ionuț Rusu. Viviana spune că cele două au fost prietene, însă Ruxi nu pare să fie de acord cu această afirmație.

Ionut Rusu, Viviana si Rux

Viviana Sposub nu vrea să mai audă de Ionuț Rusu

Partenera de viață a actorului George Burcea nu vrea să mai vorbească despre trecutul ei, în emisiunea ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Viviana Sposub susține că nu a dorit să aducă, în mod public, vorba despre fosta ei legătură amoroasă cu Ionuț Rusu, comediantul cunoscut de la noi din țară.

” A fost o relație pe care eu nu am vrut s-o fac publică. A fost o relație despre care eu nu am vorbit niciodată, dar o relație despre care am vorbit cu ea de fiecare dată”, a spus Viviana, în urma unei discuții aprinse cu Rux.

Ionut Rusu si Viviana Sposub