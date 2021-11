Viviana Sposub, prima reacție după scandalul în care este implicat George Burcea: ”Nu a avut niciodată un comportament agresiv cu mine”

In articol:

Viviana Sposub a făcut primele declarații referitoare la scandalul în care este implicat iubitul ei, dar și la declarațiile controversate făcute de George Burcea. Totul după ce actorul a pornit discuții controversate în mediul online, după ce s-a arătat indignat de atitudinea unor anumite tipare de femei, care acceptă un comportament neadecvat din partea partenerilor de viață.

Actorul a declarat că a încercat să se implice întotdeauna în campanii privind violența împotriva femeilor, însă a ajuns la concluzia că unele dintre ele merită ceea ce li se întâmplă:" Consider că violența domestică afectează sute de mii de femei din România, dar totuși un procent mare din acest număr sunt "ok" cu faptul că bărbații le bat. Eu am scris această carte, am făcut campanii, fac film și m-am implicat în proiecte împotriva violenței pentru a ajuta femeile, nu pentru a ajuta nenorociții care bat nevestele acasă. Totuși...se pare că multora le place bătaia. Și nu ca instigare...dar fraților, dacă lor le place mai mult un bărbat care le bate, decât unul care ajută în casă, dați-le ce merită, brooooo. Că merg pe sistemul comunist/prost/tâmpit/-înseamnă că merită." , a mărturisit George Burcea, pe contul lui personal.

Viviana Sposub, primele declarații

Iubita lui George Burcea susține că a primit foarte multe mesaje în care oamenii au întrebat-o dacă actorul a tratat-o urât, așa cum a instigat în live-ul pe care l-a făcut pe Instagram. Viviana spune că niciodată George Burcea nu a avut un comportament urât la adresa ei.

