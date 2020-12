Viviana Sposub pune capăt specuațliilor. Este bustul ei natural sau nu? „Asta e întrebarea pe care o primesc cel mai des”

Viviana Sposub a răspuns la întrebarea de pe buzele tuturor!

In articol:

Viviana Sposub, una dintre cele mai focoase vedete din showbiz-ul autohton, care nu de puține ori face ca imaginația bărbaților să zburde, datorită formelor voluptoase, a răspuns recent la una dintre cele mai mari curiozități ale fanilor. Este sau nu bustul frumoasei șatene natural sau a apelat la ajutorul unui medic chirurg pentru a-l face mai mare?

Nu este niciun secret faptul că Viviana Sposub este una dintre cele mai dorite femei din România, însă aceasta are ochi doar pentru George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, cu care formează un cuplu de ceva vreme și cu care are gânduri serioase de viitor. Încă de la prima apariție TV, bustul ei generos a stârnit controverse și toți s-au întrebat dacă este opera naturii sau a unui bisturiu. Șatena a dat curs întrebării și a răspuns clar și răspicat că nu are silicoane, iar bustul generos nu este altceva decât „moștenire” de la bunica ei.

„Ai silicoane? Asta e întrebarea pe care o primesc cel mai des. Și m-am săturat să tot răspund, mai ales că mie mi se pare destul de clar cum arată niște sâni naturali și cum arată niște sâni cu implanturi. Aici trebuie să fiu mega recunoscătoare pentru gena pe care o moștenesc. Așa sunt toate femeile din familia mea, pornind de la bunica!”, spune mândră Viviana Sposub.

Viviana Sposub, adevărul despre bustul ei! În adolescență era complexată [Sursa foto: Facebook]

Viviana Sposub era complexată de bustul ei în adolescență: „Eu nu o să port niciodată decolteu”

Însă Viviana nu a fost dintotdeauna fericită cu mărimea sânilor ei. În adolescență aceasta era complexată de faptul că avea bustul atât de mare, iar toată atenția cădea asupra lor și tocmai din acest motiv purta numai bluze care să-i acopere.

„Totuși, până să ajung la liceu și să realizez că un bust generos reprezintă un atu pentru o femeie, am fost extrem de complexată pentru că sânii mei au început să crească încă din clasa a cincea. Îmi aduc aminte și acum promisiunile pe care mi le făceam și pe care le împărtășeam cu sora mea: „Eu nu o să port niciodată decolteu! Având în vedere că, de multe ori, atenția cădea în zona bustului, îmi doream să ascund asta și să păstrez acest aspect ca pe un secret”, a dezvăluit șatena.

Însă, cu timpul, a început să-și privească complexul ca pe una dintre cele mai bune calități ale sale.

„Dar am crescut și am început să mă iubesc fix așa cum sunt, ba, mai mult, am început să pun în evidență și să mă bucur din plin de acest atu. Desigur, nu am vrut să țin bucuria doar pentru mine!”, mai adaugă aceasta.

Cum se menține în formă frumoasa șatenă

Deși natura a fost foarte generoasă cu Viviana Sposub, aceasta recunoaște că trebuie să-și întrețină corpul. Astfel că, este foarte atentă la ceea ce mănâncă și încearcă de fiecare dată să aibă o alimentație cât mai sănătoasă, însă face și proceduri de remodelare corporală pentru a avea un corp cât mai tonifiat.

„Am perioade și perioade! Uneori mănânc atât de mult, încât cei din jurul meu se sperie și se întreabă unde încape atâta mâncare, alteori sunt atât de focusată pe rezultatele pe care vreau să le obțin, încât pot mânca liniștită o salată în timp ce alții devorează pizza lângă mine. Consider că cel mai important este echilibrul! Încerc să am o alimentație cât mai sănătoasă, merg la sală și apelez la procedurile de remodelare corporală, care ajută foarte mult pentru un aspect tonifiat. E ca la Sfânta Treime, nu funcționează una fără cealaltă”, dezvăluie vedeta.

Sursa: Viva.ro