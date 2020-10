George Burcea și Viviana Sposub s-au izolat la domiciliu împreună

In articol:

Viviana Sposub și George Burcea formează unul dintre cele mai noi cupluri din lumea mondenă. Cei doi s-au cunoscut în cadrul emisiunii Ferma, chimia dintre cei doi nu a putut să treacă neobservată. Cei doi sunt încă la începutul relației, iar în aceste momente trec printr-un test destul de important.

Cei doi s-au mutat împreună în apartamentul Vivianei Sposub deoarece au fost infectați cu noul coronavirus. Ei vor locui împreună până vor fi din nou perfect sănătoși. Într-o intervenție la un post de televiziune, cei doi au mărturisit despre cum merg lucrurile între ei în izolare. Viviana Sposub a mărturisit că este pentru prima dată când locuiește atât de mult cu un bărbat, chiar dacă este temporar.

Citeste si: George Burcea, depistat pozitiv cu noul coronavirus! Ce mesaj a transmis actorul la scurt timp de la aflarea veștii: "M-am izolat imediat..."

Citeste si: Cristina Şişcanu sare la gâtul Roxanei Nemeș! "Dacă aș polemiza cu tine, ți-aș fractura creierul!” - evz.ro

Citeste si: George Burcea, depistat pozitiv cu noul coronavirus! Ce mesaj a transmis actorul la scurt timp de la aflarea veștii: "M-am izolat imediat..."

„Mi-e teamă pentru că eu n-am stat în viața mea două săptămâni legate cu un bărbat în casă și poate o iau razna. Deocamdată nu ne mutăm împreună, mie îmi place să mai trăiesc viața asta de studentă rebelă. Nu este cazul acum de copii, când va fi, anunțăm noi, m-am răzgândit, nu mai vreau să fiu mamă tânără”, a declarat asistenta tv.

George Burcea a ținut să sublinieze faptul că nu s-a mutat definitv alături de iubita lui. „Noi nu locuim împreună, am decis să stăm pe perioada carantinei, pentru că eu stau în casă cu nașul copilului meu și nu am vrut să-l infectez și pe el. Așa că am venit la apartamentul ei”, a spus George Burcea.

Viviana Sposub și George Burcea, prima apariție după ce s-au infectat cu Covid-19

Viviana Sposub, despre trecutul lui George Burcea: „Nu mă deranjează că are doi copii”

George Burcea și Andreea Bălan au trecut rpintr-o despărțire presărată cu foarte multe atacuri și scandaluri în mediul online. Cei doi au împreună două fetițe: Ella Maya și Clara Maria. Cu toate acestea, Viviana Sposub a declarat pentru același post de televiziune că nu o deranjează trecutul iubitului ei.

„Nu mă deranjează că are doi copii. Sunt două fetițe extraordinare, despre care George mi-a povestit mereu. Oricum, noi pornim de la zero, fiecare are trecutul lui, dar noi trăim prezentul. Mama este fericită pentru că eu sunt fericită. Cu siguranță îl apreciază foarte mult pe George”, a mai adăugat Viviana Sposub.