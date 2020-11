Viviana Sposub și George Burcea s-au vindecat de COVID-19! Unde s-au răsfățat cei doi îndrăgostiți

George Burcea și Viviana Sposub [Sursa foto: Instagram]

George Burcea și Viviana au iești pentru prima dată în oraș, după ce s-au vindecat de COVID-19. Cei doi îndrăgostiți s-au răsfățat, iar actorul a dus-o pe vedeta de televiziune la un restaurant de fițe din centrul Capitalei.

George Burcea și Viviana Sposub, răsfăț la un restaurant de fițe

In articol:

George și Viviana s-au vindecat de virusul provenit din China și au decis să sărbătoreacă! Se pare că fostul soț al Andreei Bălan și iubita lui actuală au avut parte de o întâlnire romantică. Cei doi au ales un restaurant de fițe din București, unde au fost serviți cu sushi, dar și cu două cocktail-uri. S-au simțit bine și s-au bucurat de timpul petrecut împreună, dar au avut parte și de o experiență plăcută, pentru că au putut observa cum li se pregătește mâncarea.

George Burcea și Viviana Sposub[Sursa foto: Instagram]

George Burcea, depistat pozitiv cu noul coronavirus

În urmă cu mai doar câteva săptămâni, George Burcea anunța faptul că a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus și că nu a avut niciun simptom, doar o durere de cap, care l-a făcut să meargă să își facă testul pentru noul coronavirus.

'Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptom în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viața, cât se poate de rapid', a declarat George Burcea.