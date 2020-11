Viviana Sposub trece prin momente cumplite! O persoană apropiată ei s-a stins din viață în urmă cu puțin timp: "Fără cuvinte..."

Viviana Sposub [Sursa foto: Captură YouTube]

Frumoasa vedetă este în doliu, după ce o persoană dragă din viața ei s-a stins din viață în urmă cu puțin timp. Viviana Sposub a postat un mesaj pe contul ei de Instagram despre cele întâmplate!

Viviana Sposub, momente dificile după ce o persoană din viața ei a murit

In articol:

Iubita lui George Burcea este în stare de șoc, după ce a aflat tragică veste! Se pare că o persoană apropiată din viața ei s-a stins din viață! În urmă cu doar câteva ore, Viviana a postat un mesaj trist pe conturile de socializare, acolo unde scria faptul că un prieten apropiat de-al ei, pe numele lui Radu, s-a stins din viață. Totodată, se pare că cei doi aveau o relație de prietenie destul de strânsă, ținând cont de faptul că vedeta a postat mai multe filmulețe cu ei , de la diferite spectacole.

Citeste si: Viviana Sposub și George Burcea s-au vindecat de COVID-19! Unde s-au răsfățat cei doi îndrăgostiți

Citeste si: Femeia care dinamitează „Cazul Caracal”. Schema cu care familia Alexandrei a dat greș - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Citeste si: Motivul pentru care George Burcea nu i-a răspuns Vivianei Sposub la "Te iubesc"! Actorul a spus tot adevărul: "Nu mă așteptam..."

„Fără cuvinte... Să te odihnești în pace, om drag!”, a scris Viviana Sposub pe Instagram, după ce un prieten de-al ei a murit.

Viviana Sposub[Sursa foto: Instagram]

Viviana Sposub, declarații despre trecutul lui George Burcea

În urmă cu doar ceva timp, după ce Viviana Sposub și George Burcea și-au oficializat relația, asistenta de televiziune a făcut primele declarații despre trecutul actualului ei iubit. Se pare că frumoasa șatenă nu este deranjată de faptul că actorul are copii.

„Nu mă deranjează că are doi copii. Sunt două fetițe extraordinare, despre care George mi-a povestit mereu. Oricum, noi pornim de la zero, fiecare are trecutul lui, dar noi trăim prezentul. Mama este fericită pentru că eu sunt fericită. Cu siguranță îl apreciază foarte mult pe George”, a mai adăugat Viviana Sposub.