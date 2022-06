Viviana Sposub vrea vacanță de la matinal! Unde visează să se relaxeze frumoasa vedetă? "Resimt oboseala" | EXCLUSIV

In articol:

Viviana Sposub este una dintre concurentele show-ului fenomen "Bravo, ai stil! Celebrities", care s-a calificat în marea finală a sezonului 7. Aceasta s-a făcut remarcată prin frumusețe, stilul unic, carismă și talentul artistic deosebit. De-a lungul competiției, Viviana a demonstrat că își merită locul în top, având parte de susținerea intensă a publicului.

Viviana Sposub, gazda evenimentului monden al anului

Viviana Sposub a fost și ea prezentă la evenimentul moden organizat pentru vedetele din showbiz-ul românesc, dar nu oricum. ci în rolul de gazdă, moderând întregul spectacol. Aici ne-a oferit detalii despre viața ei, întâmplările din ultima vreme și dorințele din viitorul apropiat. Pentru început, frumoasa vedetă a vorbit despre ținuta ei și atmosfera de la petrecerea mondenă.

"În seara asta am venit cu munca, pentru că, alături de colegii mei de la <Dimineața cu noi>, am prezentat evenimentul și ne-am simțit foarte bine, am îmbinat utilul cu plăcutul. În seara asta sunt lila. Am încercat foarte tare să respect tema și să aleg ceva colorat, deși recunosc că îmi place foarte mult să mă îmbrac în negru.", a declarat Viviana Sposub, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Aceasta mai dezvăluie și faptul că, deși este tânără, nu mai este la fel de petrecăreață, munca de zi cu zi fiind destul de solicitantă.

Viviana a recunoscut că preferă mai mult să se relaxeze acasă, împreună cu iubitul ei, George Burcea și oamenii dragi.

"Am îmbătrânit drept să spun, pentru că resimt oboseala și faptul că mă trezesc în fiecare dimineață foarte devreme, nu îmi mai permite să mă distrez până în zori, așa cum poate o făceam în timpul facultății, dar pot să zic că sunt genul de om care se pliază foarte bine pe orice situație, așa că dacă e de distracție mă distrez până nu mai pot și dacă e de stat acasă, îmi face o mare plăcere să îmi petrec timpul cu familia și cu iubitul meu.", a mărturisit Viviana Sposub, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Viviana Sposub visează la o vacanță în Grecia

Deși iubește foarte mult ceea ce face, Viviana își dorește mai mult ca niciodată o pauză, pentru a putea călători. Vedeta ne-a dezvăluit destinația în care s-ar teleporta dacă ar putea, chiar în acest moment.

"Vara asta muncim pentru matinal, dar vom avea și o vacanță scurtă, pe care mi-aș dori din tot sufletul să o petrec în Grecia, e locul meu preferat în care nu am mai ajuns de dinainte de pandemie și sper din suflet că după atât de multă muncă să mă pot și eu relaxa pe o plajă.", a mai spus Viviana Sposub, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

