Vizita anuală / bianuala la medicul veterinar pentru pisici

Fiecare animal de companie are propriile sale preferinţe şi nevoi. Însă, fiecare iubitor de animale ştie că un animăluţ. pe lângă asigurarea unei surse constante de apă şi mâncare, jucării şi un cămin iubitor, are nevoie şi de vizite periodice la cabinetul veterinar.

De ce este important să mergi cu pisica la medicul veterinar? Ei bine, trebuie să ştii că vizita la medicul veterinar nu este opţională, ci mai degrabă obligatorie.

Dacă stăm să analizăm situaţia, încă de când pisica ta a păşit în locuinţa ta, ar trebui să programezi o vizită la doctor, astfel vei afla dacă pisicuţa are probleme de sănătate ce ar trebui să te îngrijoreze. Iar mai apoi, tot în timpul consultaţiei, medicul îţi va recomanda un program de deparazitare intern şi extern, dar şi o schemă de vaccinare. Însă, dacă pisica ta are deja o parte dintre vaccininuri, fiind deja adultă, asta nu înseamnă că nu trebuie să mai mergi cu ea la medicul veterinar o dată sau chiar de două ori pe an. Căci, doctorii spun că un control regulat, alături de o serie de analize pot scoate la iveală o problemă simplă, dar care în timp ar putea deveni complicată. Dar hai să vedem mai intai cum alegi un cabinet veterinar pentruşi mai apoi care sunt beneficiile pe care vizita anuală sau bianuală le aduce.

Atunci când alegi un medic veterinar pentru animalul de companie trebuie să ai în vedere mai multe aspecte.

Cel mai important dintre ele este reprezentat de experienţă medicului şi de cunoştinţele pe care acesta le-a căpătat de-a lungul vremii. Ştim cu toţii că atunci când vine vorba de bunăstare a animăluţului nostru nu există loc de compromisuri. Iar un medic veterinar cu experienţă şi pasionat de meseria pe care o practică va şti imediat care este cea mai bună rezolvare a problemelor cu care se confruntă animalul tău de companie.

Un alt aspect deloc de ignorat este reprezentat de aparatura de care dispune cabinetul veterinar. Dacă optezi pentru un cabinet micuţ este foarte posibil ca pentru problemele mai complicate, ce necesită aparatură mai performantă, să fii redirecţionat către o altă clinică. D`eşi la prima vedere nu pare o problemă prea mare, trebuie să te gândeşti că acolo vei lua contact cu alţi medici, pe care nu îi cunoşti şi de care nu eşti la fel de ataşat.

Bineînţeles că acestea nu sunt singurele aspecte pe care trebuie să le analizezi, căci mai trebuie să ai în vedere şi:

- locaţia clinicii – cu cât aceasta este mai aproape de tine cu atât vei ajunge mai repede în caz că apare vreo problemă urgentă;

- programul clinicii – dacă ai un job solicitant, te-ar ajuta foarte mult ca medicul veterinar să lucreze în unele zile şi după ora 20 sau chiar şi în timpul weekendului. Însă, trebuie să ştii că sunt foarte multe clinici care au program nonstop în fiecare zi a săptămânii.

- costul– ştim cu toţii că vizita la medicul veterinar, mai ales dacă avem în vedere şi posibilele intervenţii, implică o seri de costuri. Prin urmare, costul poate fi în acest caz un factor de decizie foarte important.

Iată în continuare care sunt cele mai importante beneficii pe care vizita anuală sau bianuală la cabinetul veterinar le aduce atât pisicilor, cât şi proprietarilor lor.

1. Te asiguri că ai o pisică sănătoasă

Atunci când mergi cu pisica la controale regulate în primul rând ştii că aceasta este sănătoasă şi în al doilea rând ai şansa să afli din timp dacă ea este predispusă să dezvolte probleme grave. Cum este mai uşor să previi decât să tratezi, îţi recomandăm să mergi cu pisica ta la medic cel puţin o dată pe an in prima parte a vieții și de 2 sau mai multe ori, în partea a 2-a cand pisica este matură iri senoară. În timpul controlului vei afla multe despre aceasta, inclusiv dacă greutatea ei este una normală.

2. Scapi de costurile mari pe care le implica tratamentele

Atunci când vorbim de probleme grave de sănătate, vorbim în primul rând de costuri mari. Pe lângă acestea se vor mai adăuga şi timp, stres şi tristeţe. Cu cât afli din timp de problemele de care aceasta suferă, cu atât mai uşor şi mai puţin costisitor îţi va fi să le rezolvi.

3. Eşti un proprietar responsabil

Chiar dacă vorbim de un animal de companie, responsabilitatea ar trebui să fie prima calitate ale unui proprietar. O pisică, chiar dacă nu are multe nevoi- căci este un animal independent, asta nu înseamnă că poţi evita mersul la medicul veterinar.

Dacă este prima ta vizită la medicul veterinar este important să ştii că trebuie să îi prezinţi acestuia câteva date legate de animăluţul pe care îl îngrijeşti. În primul rând, trebuie să îi povesteşti puţin despre istoricul pisicii, precum data naşterii, vârsta, gen sau rasa, mai apoi trebuie să îi spui dacă este deparazitată, vaccinată sau sterilizată, şi nu în ultimul rând să îi povesteşti despre hrana pe care o consumă şi cantitatea zilnică. Un alt aspect pe care trebuie să îl prezinţi medicului veterinar, chiar dacă nu este prima ta vizită, este legată de starea de sănătate a pisicii, iar dacă ai observat schimbări importante în comportamentul ei, trebuie să îi comunici medicului imediat simptomele.

O pisică poate aduce în viaţa ta multe momente fericite, însă nu uita că starea ei de bine este responsabilitatea ta. Prin urmare, îţi recomandăm să te preocupi atât de mâncarea pe care o consumă, cât şi de starea ei de sănătate. Iar pentru acest lucru una sau chiar 2 vizite pe an la medicul veterinar ar trebui să fie obligatorii

