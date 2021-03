Vlad Ciobanu a revenit la Românii au Talent, sezonul 11. Băieţelul a primit Premiul pentru Originalitate în sezonul 10

In articol:

Vlad Ciobanu a revenit la Românii au Talent, sezonul 11. Băieţelul a recitat din nou poezii, spre încântarea celor patru juraţi.

Vlad Ciobanu a revenit la Românii au Talent, sezonul 11

Vlad Ciobanu a revenit la Românii au Talent, sezonul 11. Băieţelul de doar 5 ani, a interpretat poezii şi în acest sezon al emisiunii.

"Sunt Vlad Ciobanu, am cinci ani şi vin din Chişinău. Am mai fost la Românii au Talent, anul trecut, am recitat poezii, acum o să recit tot poezii. O poezie ca să îţi iasă bine trebuie să faci poezia cu gesticulaţie şi cu intonaţie, să nu te prosteşti. Mie îmi place să spun poezii că mie îmi place să vin la Românii au Talent că este o scenă mare şi mie îmi place pe scenă", a spus micuţul, înainte să intre pe scenă.

Citeste si: Smiley i-a spus "te iubesc" unei concurente de la Românii au Talent, sezonul 11. Imola Mate a roşit la auzul acestor cuvinte

Vlad Ciobanu a revenit la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Florin Călinescu a fost cel care a discutat cu micuţul Vlad, înainte ca acesta să înceapă să recite poezii.

Florin Călinescu: Ce vrei să ne arăţi în această seară, tinere Vlad?

Vlad Ciobanu: O frământare de limbă

Florin Călinescu: Cu măsline?

Vlad Ciobanu: Nu

Florin Călinescu: Nu ai mâncat niciodată limbă cu măsline?

Vlad Ciobanu: Nu

Florin Călinescu: Dar ce îţi place să mânănci?

Vlad Ciobanu: pâine cu paştet

Florin Călinescu: Anul

trecut ai zis o poezie patriotică, anul ăsta ce poezie vrei să ne spui?"Ne-aţi vândut între străini"

Citeste si: Gina Pistol, criticată dur pentru gestul făcut față de mica ei prințesă- bzi.ro

Citeste si: Smiley, cucerit de Sofia Brok la Românii au Talent, sezonul 11. Micuța gimnastă l-a lăsat mască pe cel mai nou jurat al emisiunii

Vlad Ciobanu a revenit la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Vlad Ciobanu patru de "DA" la Românii au Talent, sezonul 11

Cei patru juraţi: Andi Moisescu, Andra, Florin Călinescu şi Alexandra Dinu, s-au ridicat în picioare ca să îl aplaude pe micuţul Vlad pentru interpretarea sa.

"Ce vrei să faci când o să fii mare?", l-a întrebat Florin Călinescu pe Vlad Ciobanu, iar micuţul a răspuns: "Actor şi preşedinte".

Alexandra Dinu l-a văzut pentru prima dată pe Vlad Ciobanu, dat fiind că în sezonul trecut, Mihai Petre era cel care ocupa scaunul de jurat al emisiunii.

"Îmi place foarte mult, eşti foarte talentat, eşti foarte curajos şi mult succes în continuare, să realizezi toate visele tale şi tot ceea ce îţi doreşti şi să crezi în tine, aşa cum crezi acum", a spus Alexandra Dinu.

Vlad Ciobanu a revenit la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Florin Călinescu l-a tratat pe micuţul Vlad ca pe un preşedinte şi i-a vorbit ca unuia dintre oficiali.

"Domnule Preşedinte vă mulţumim pentru vizita pe care aţi efectuat-o în ţara noastră, sper într-o zi să fie şi ţara dvs. Vă mulţumim frumos, ne vedem data viitoare", a spus Florin Călinescu.

Vlad Ciobanu a primit Premiul pentru Originalitate în sezonul 10

Vlad Ciobanu a primit Premiul de Originalitate în sezonul 10, plecând acasă cu suma de 10.000 de euro. La doar patru ani, micuţul a creat un moment plin de emoţie şi i-a impresionat pe juraţi. Anul trecut, Vlad ştia peste 100 de poezii pe care le memora seara, la băiţă.

Tatăl lui Vlad este jurist, iar mama sa e coregraf. Vlad are un frățior mai mic, în vârstă de un an. Familia Ciobanu locuieşte în Chişinău, Republica Moldova.

Lui Vlad Ciobanu îi plac poeziile lui Florin Piersic, motiv pentru care părinții vor să îl îndrume spre actorie.