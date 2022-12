Vlad Gherman a ajuns la capătul puterilor! Actorul, doborât de probleme: „Sunt leșinat... Nu mai pot, pur și simplu!”

In articol:

Vlad Gherman este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din țara noastră. Chiar dacă activează în lumea filmului românesc de peste zece ani, în ultimii dintre aceștia a făcut și face parte din proiecte extrem de cunoscute și de importante.

Cariera actorului este în continuă ascensiune, iar acesta se bucură de un succes nebun în rândul fanilor din România.

Îndrăgitul artist se luptă cu oboseala cronică, care nu-i dă pace. [Sursa foto: Instagram]

Vlad Gherman se simte din ce în ce mai rău

Din păcate, artistul nu are o stare de sănătate tocmai bună în această perioadă. Vedeta le-a mărturisit celor care îl urmăresc pe Instagram, acolo unde este din ce în ce mai activ, că oboseala începe să-și pună amprenta asupra lui.

Nici nu este de mirare, având în vedere că nici nu a terminat bine filmările pentru un serial, acolo unde a jucat alături de iubita sa, Oana Moșneagu, că deja a și început să

lucreze intens la un alt proiect foarte important. Astfel, vedeta nu s-a prea bucurat de o pauză bine meritată sau de clipe de relaxare ceea ce, cel mai probabil l-au afectat foarte tare pe actor.

Vedeta spune că îi este foarte greu să muncească sau să stea pur și simplu în picioare. Acesta se confruntă și cu stări de somnolență, des întâlnite în cazurile de oboseală cronică.

În spirit de glumă, acesta a mai menționat faptul că cel mai probabil toate acestea sunt „simptomele” faptului că îmbătrânește, pentru că în curând Vlad urmează să schimbe prefixul.

„Nu-mi dau seama dacă este oboseală cronică sau dacă organismul meu s-a setat să hiberneze în perioada aceasta până vine Moș Crăciun, nu știu... Sunt leșinat, am dormit două ore după ce am venit acasă, am avut filmări pentru serial. Nu mai pot, pur și simplu, fac 30 de ani la anul și probabil că d-aia.”, a dezvăluit Vlad Gherman pe contul său de Instagram.

