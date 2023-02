Vlad Gherman a dezvăluit motivul pentru care Oana Moșneagu nu voia ca lumea să afle de relația lor. Ce spunea despre Cristina Ciobănașu: "Îi era foarte frică"

In articol:

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează un cuplu de un an și jumătate, însă cei doi au recunoscut public că sunt împreună abia după jumătate de an.

La început, relația dintre aceștia nu era privită cu ochi buni, iar oamenii o vedeau pe Oana ca fiind o înlocuitoare a fostei partenere de viață a actorului. Chiar dacă povestea de dragoste dintre Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, care a durat timp de nouă ani, s-a încheiat, actrița a fost printre primele persoane care au știut de această legătură dintre fostul ei iubit și colega sa de platou.

Cu cine a vorbit Vlad Gherman înainte să își facă relația cu Oana Moșneagu publică

De-a lungul timpului de când formează un cuplu, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au demonstrat de foarte multe ori cât de mult se iubesc.

La început, cei doi au preferat să își țină relația ascunsă, deoarece actriței îi era teamă de ce va spune lumea, dar și de ce o să creadă Cristina Ciobănașu și producătoarea Ruxandra Ion.

Pentru a pune capăt situației, artistul și-a luat în serios rolul de bărbat și a luat inițiativă. Acesta a mers și a vorbit prima dată cu fosta sa iubită, pentru a afla și părerea ei cu privire la apropierea dintre el și colega lor de breaslă.

A fost plăcut surprins când a văzut că femeia cu care și-a petrecut nouă ani din viață este bucuroasă pentru el și nu este deranjată absolut deloc de noua sa relație.

„A fost un moment ciudat, pentru că noi atunci când am spus până la urmă că suntem împreună, am recunoscut, eram în serialul Adela, jucam și cu Cris și a fost așa greu pentru că Oanei îi era foarte frică să anunțăm că suntem împreună. Ce o să zică și Cris? Ce o să zică doamna Ruxandra? Nu e ca și cum nu era despărțirea de comun acord. Eu nu vedeam neapărat o problemă în chestia asta, dar într-adevăr mi-am asumat rolul bărbatului și am inițiat discuția și cu Cris și cu doamna Ruxandra. Prima care a aflat a fost Cris și i-am zis: «Uite, se întâmplă asta, am început să ieșim și dintr-una în alta, asta s-a întâmplat, sper că ești ok». Cris mi-a zis din prima: «Ești nebun? De ce-mi spui sper că ești ok? Normal, important este să fii tu fericit!». Și cred că ăsta a fost cel mai dificil moment. Încă suntem la început, dă-ne timp. E totul bine acum”, a declarat vedeta, potrivit Impact.

În ce relație au rămas Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman după despărțire

Cei doi actori au devenit cunoscuți după ce au jucat într-un cunoscut serial pentru adolescenți, în urmă cu 12 ani. Povestea de dragoste a acestora a început pe platourile de filmare, iar la scurt timp după ce și-au făcut relația publică au devenit unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din România. Dar, cum din păcate nu orice lucru frumos durează pentru totdeauna, inevitabilul s-a produs, iar actorii au căzut de comun acord să se despartă. Cu toate acestea, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au rămas bun prieteni și lucrează împreună la diferite proiecte. Vedeta a mărturisit că înainte nu credea că este posibilă o prietenie între doi foști iubiți, dar Cris a fost cea care i-a demonstrat contrariul.

„Eu eram de partea aceea a baricadei, mă număram printre oamenii care erau sceptici în ceea ce privește o posibilă relație de prietenie, după o relație de iubire. Chiar nu am crezut că e posibil și Cris mi-a demonstrat contrariul. Nu doar Cris, cât și contextul, probabil, ne-a ajutat să ne ducem în direcția asta, pentru că noi lucrăm în continuare împreună și atunci cred că lucrurile s-au legat pentru că nu au fost forțate, pur și simplu s-au întâmplat, noi fiind nevoiți să lucrăm împreună, să vorbim și așa mai departe. Cred că, îmi place mie să zic, într-o situație de genul acesta, după ce ai fost super rănit și ai o tăietură, câteodată să lucrezi în continuare, să fii în contact cu fostul partener, e ca și cum ai pune sare pe rană. În situația noastră a fost ca și cum noi am ajutat să se vindece, să ne bandajăm rana aceea, pentru că ne vedeam și cred că într-un fel sau altul faptul că știam unul despre celălalt ne-a ajutat decât să existe o ruptură din aia bruscă, să fie: gata, s-a terminat, pa, nu mai vorbim! Nu, chiar a fost ok și cred că pe termen lung a fost cea mai bună situație și în urma ei am reușit să rămânem prieteni. Într-adevăr vorbim, ne sfătuim și așa mai departe”, a mai adăugat Vlad.