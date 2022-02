Vlad Gherman a împlinit astăzi 29 de ani! Ce surpriză i-a făcut Oana Moșneagu în miez de noapte: „Am început să plâng de fericire”

In articol:

Vlad Gherman împlinește astăzi 29 de ani, așa că iubita lui, Oana Moșneagu, i-a făcut o surpriză pe cinste. Actrița a avut grijă ca petrecerea dată cu ocazia zilei sale de naștere să fie una memorabilă, așa că s-a gândit la toate din timp.

Vlad Gherman își sărbătorește ziua de naștere anul acesta pentru a doua oară, pentru că iubita sa i-a mai făcut încă o surpriză weekend-ul trecut când au

plecat la munte alături de câțiva prieteni. La fel ca atunci, și acum, Oana Moșneagu i-a făcut iubitului ei cele mai frumoase surprize.

Citeste si: Cristina Ciobănașu iubește din nou? Actrița a postat totul pe internet: „Mă fac drăguță, am întâlnire”

Vlad Gherman a împlinit astăzi 29 de ani

Surpriza a avut loc chiar la miezul nopții. Când Vlad Gherman și iubita sa se pregăteau să doarmă, liniștea le-a fost deranjată de soneria de la ușă. Erau prietenii cei mai apropiați ai cuplului care s-au strâns special pentru a-l sărbători pe actor.

Citeste si: Zi neagră pentru chef Florin Dumitrescu. A murit..- bzi.ro

Prietenii acestora l-au surprins cu un tort și i-au cântat „La mulți ani”.

Imaginile au fost imortalizate de Oana Moșneagu, iar Vlad Gherman le-a postat fără ezitare pe rețelele de socializare.

Citeste si: Vlad Gherman, durere fără margini după moartea unei persoane dragi! Actorul și-a strigat suferința pe internet: „Plămânii ei au cedat”

Actorul a scris un mesaj extrem de emoționant despre prietenii și iubita lui, dar și despre ce sentimente îl încearcă în aceste momente.

Se pare că fostul partener de viață al Cristinei Ciobănașu s-a emoționat până la lacrimi și a ținut să le mulțumească foarte mult tuturor celor prezenți în acele momente speciale pentru el.

„Asa am comutat pe frecventa 29: in boxeri, dansand cu Oana si surprins la 00:00 de prietenii mei care au dat buzna si au inceput sa “treazeasca” tot blocul cantand ‘Multi ani traiasca’

M-am blocat, am inlemnit si am inceput sa plang de fericire. Nu doar ca ei mi-au fost alaturi din prima secunda cand am avut nevoie afectiune si de intelegere, dar ei sunt cei alaturi de care am legat o prietenie stransa, greu de rupt. Va iubesc enorm si nu, nu sunt niste vorbe scrise ca sa zica lumea “aaww, ce draguuut!”- chiar asta simt. Simt iubire! Hai, sa va traiesc”, a scris Vlad Gherman pe Internet.