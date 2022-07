Vlad Gherman, anunțul la care nimeni nu se aștepta! „Am decis să iau o pauză”. A dat vestea printre lacrimi: „Oana și cu mine...”

In articol:

Vlad Gherman se clasează cu succes printre cei mai apreciați și îndrăgiți actori din România. Fanii vor să știe fiecare detaliu ce ține nu doar despre viața sa profesională, ci și picanterii despre viața sentimentală. Ei bine, în urmă cu câteva luni, actorul și-a asumat și în spațiul public relația pe care o are cu Oana Moșneagu, colega lui de filmări, iar cuplul este acum sub lupa internauților.

Ambii sunt foarte activi pe rețelele de socializare și nu se sfiesc să-și expună povestea de dragoste.

Ba chiar pe lângă activitatea de pe contul său de Instagram, Vlad Gherman ținea legătura cu fanii săi și pe Youtube, acolo unde în urmă cu doar câteva ore a făcut o dezvăluire total neașteptată! „Am decis să iau o pauză”, este titlul ultimului vlog postat de actor. Iată ce le-a povestit fanilor săi de pe Internet!

Vlad Gherman, vești neașteptate cu lacrimi în ochi: „ Oana și cu mine așteptăm un...”

Începutul clipului cu siguranță i-a bulversat pe mulți. Vlad Gherman s-a afișat plângând și cu un șervețel cu care încearcă să-și șteargă lacrimile. În cele din urmă, actorul le-a dezvăluit internauților ce se întâmplă, de fapt, cu el.

Motivul din spatele lacrimilor este, în realitate, o simplă alergie la părul de pisică, mai exact la Moț, motanul pe care el și iubita lui, Oana Moșneagu, l-au adoptat în urmă cu câteva săptămâni.

Cât despre vestea tristă, ea este adevărată, căci vedeta urmează să ia o pauză de la vlogurile de pe Youtube, căci nu mai are timp pentru nimic, fiind implicat în atâtea proiecte, inclusiv cel de pe online, unde postează regulat clipuri. Astfel că a decis că are nevoie de mai mult timp liber pentru el, pe care să-l petreacă așa cum își dorește.

Vlad Gherman [Sursa foto: Captură YouTube]

„Da, fraților, este cea mai tristă veste pe care trebuie să v-o dau. Plânge pentru că... am alergie, am nasul înfundat, pentru că am o rinită alergică și sunt alergic la Moț (n. red. motanul lui). E foarte greu să ai o pisică pe care o iubești de mori, dar să strănuți lângă ea non-stop. În fine. Fraților, nu este un clickbait ceea ce v-am spus mai devreme, ci este adevărul. Ideea e că, pur și simplu, e adevărat, mă las de Youtube, dar asta pentru că Oana și cu mine așteptăm un... un conținut mai bun pentru canalul ăsta. Nu mai avem idei (râde).

Lăsând gluma, ideea e că am prea multe haine de întins, prea multe haine de spălat, prea multe așternuturi de aranjat, prea multe pisici de mângâiat. Lăsând gluma la o parte, nu înseamnă că vreau să renunț și să mă las de Youtube definitiv, înseamnă că în ultima perioadă am făcut tot felul de lucruri pe care nu am putut să le împărtășesc cu voi. Din fericire, sunt lucruri pe care le veți afla în curând, dar sunt lucruri despre care nu pot vorbo acum. Îmi ocupă foarte mult timp aceste lucruri și îmi rămâne puțin timp pentru mine”, a spus Vlad Gherman în ultimul vlog postat pe Internet.