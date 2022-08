Vlad Gherman credea că Oana Moșneagu îl așteaptă acasă, dar s-a înșelat: „Vreau să știu ce faci acum”. Unde a plecat actrița fără ca iubitul ei să știe?!

In articol:

Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au asumat relația și în spațiul public la începutul acestui an, iar de atunci sunt de nedespărțit. S-au mutat împreună, iar ori de câte ori au ocazia se afișează împreună pe rețelele de socializare.

Nu se sfiesc să dea detalii din viața lor privată, iar fanii îi urmăresc la fiecare pas, pentru a vedea care va fi următoarea lor mișcare.

Ei bine, în urmă cu doar câteva momente, actorul a postat un clip în care se întreba unde este iubita lui. Vlad Gherman era aproape convins că aceasta este acasă, dar, de fapt, lucrurile nu stau chiar așa. Unde a plecat actrița fără să-și anunțe iubitul!

Vlad Gherman [Sursa foto: Instagram]

Vlad Gherman, mesaj public pentru Oana Moșneagu, iubita lui: „Mă tot întreabă lumea de tine. Vreau să știu ce faci tu acum”

Actorul a preferat să o întrebe pe iubita lui unde se află și ce face prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde toți urmăritorii lor au urmărit conversația. Ei bine, Vlad Gherman presupunea că iubita lui este acasă, însă, pentru că nu știa cu certitudine acest lucru, a preferat să o întrebe public.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Cristina Ciobănașu l-a prins pe Vlad Gherman în timp ce îi scria iubitei lui. Ce i-a reproșat: „Vorbești cu Oana? Ea nu știe că...?”

„Ce faci, Oana Moșneagu? Vreau să știu ce faci tu acum! Mă tot întreabă lumea de tine și am zis că ești acasă. Așa este?”, a spus Vlad Gherman pe rețelele de socializare.

Oana Moșneagu [Sursa foto: Instagram]

Răspunsul actriței nu a întârziat să apară. Ba chiar, aceasta a părut puțin iritată de faptul că iubitul ei crede că stă toată ziua în casă. Oana Moșneagu i-a dat peste nas lui Vlad Gherman și l-a anunțat că nu numai el are proiecte în derulare care urmează să fie lansate, ci și

ea are câteva „afaceri” pe care urmează să le ducă la bun sfârșit. Astfel că nu poate să stea în casă toată ziua!

Citeste si: Ce i-a spus Vlad Gherman mamei Oanei Moșneagu?! Momentul a fost filmat și postat pe internet! Fanii au crezut că nu aud bine

„Doamne ferește, băiatule! Dar tu crezi că eu stau numai în casă? Înțeleg că tu ești acum cu proiectele pe care urmează să le lansezi, misterios, dar stai liniștit că și eu am treabă, nu stau în casă, am de umblat, am o grămadă de afaceri pe care le-am început acum ceva timp, iar acum trebuie să le termin”, i-a transmis Oana Moșneagu iubitului ei, tot prin intermediul rețelelor de socializare. În cele din urmă, aceasta a dezvăluit locul pentru care a plecat de acasă. Se pare că actrița a fost la o ședință de masaj cu bețe de bambus, cunoscut pentru efectele sale de remodelare corporală.