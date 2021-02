In articol:

Vlad Gherman a postat o fotografie cu fosta lui iubită, Cristina Ciobănașu. Despărțirea dintre cei doi artiști se pare că i-a afectat destul de tare. Chiar dacă formează o relație din punct de vedere profesional, situația nu arată deloc bine din punct de vedere sentimental.

Citeste si: Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au petrecut împreună de ziua actorului! Ce mesaje și-au dat cei doi: „Suflet drag”

În urmă cu scurt timp, pe contul său de socializare, actorul a postat o imagine cu fosta partenera de viață. Cuprins de nostalgie și dor, Vlad și-a adus aminte de primele momente din relația pe care a avut-o cu Cristina Ciobănașu .

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Astfel, pe pagina de Instagram, cântărețul a pus o fotografie de la începutul relației, atuni când cei doi foști erau în adolscență.

Vlad Gherman, cu gândul la fosta iubită! Ce imagine a postat actorul cu Cristina Ciobănașu[Sursa foto: Instagram]

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au decis să se despartă, după o relație de mai bine de nouă ani. Chiar dacă toată lumea aștepta momentul în care aceștia vor merge în fața altarului, destinul a decis pentru ei.

În cadrul unui interviu, actorul a declarat faptul că au fost mai multe momente de-a lungul relației care au dus la o comunicare ineficientă între ei.( CITEȘTE ȘI: Vlad Gherman nu poate trece peste despărțirea de Cristina Ciobănașu! Cum a surprins-o actorul pe fosta iubită

Citeste si: Vlad Gherman, decizie definitivă după despărțirea de Cristina Ciobănașu! Primele imagini cu noul său apartament

”De-a lungul relației au fost foarte multe momente, apropo de ce spunea și Cris mai devreme și de ce am lăsat noi să se vadă. Normal, nu am vrut niciodată să postăm când eram supărați, normal. Totodată, în interviuri nu am spus niciodată că e relația roz și perfectă. Au fost momente, au fost suișuri și coborâșuri ca-n orice relație, dar da, au fost discuții pe care întotdeauna am reușit să le rezolvăm, doar că se acumulează și a fost evident anul 2020, care ne-a pus capac”, a