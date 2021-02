Vlad Gherman, decizie definitivă după despărțirea de Cristina Ciobănașu! Primele imagini cu noul său apartament

In articol:

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit după nouă ani de relație. Acest anunț i-a luat prin surprindere pe fanii cuplului, care se așteptau să anunțe mai degrabă că urmează să se căsătorească. Anul 2020 a fost unul foarte dificil pentur cei doi, an în care și-au dat seama că sunt mult mai diferiți decât își puteau imagina.

Imediat după despățrirea de fosta lui iubită, Vlad Gherman a locuit o perioadă la sora și verișorul său.

Actorul a făcut un anunț important în urmă cu puțin timp. Pe contul său de Youtube, Vlad Gherman a postat un vlog în care a anunțat că și-a cumpărat primul său apartament. El le-a arătat fanilor săi primele imagini din noul apartament, după ce a a făcut mai multe cumpărături. Actorul a dezvăluit că d-abia așteaptă șă îl decoreze după bunul plac.

„Momentul mult așteptat a sosit. Prietenii mei, aceasta este cheia de la noul apartament. Abia aștept să mă mut. Vreau să-mi cumpăr multe lucruri. O să vă arăt apartamentul cum arată acum, dar și cum va arăta după ce îl voi decora. Voi sunteți martorii acestui eveniment important din viața mea și am vrut să vedeți cum arată apartamentul acum, când abia am luat cheile și o să vedeți și transformarea, pentru că toată săptămâna voi munci aici”,

a spus Vlad Gherman, în ultimul său vlog.

Vlad Gherman le-a prezentat urmăritorilor săi noul său apartament[Sursa foto: Captură YouTube]

Vlad Gherman, adevărul despre despățrirea de Cristina Ciobănașu: „Relația roz și perfectă...”

Vlad Gherman a mărturisit că relația cu fosta lui iubită, Cristina Ciobănașu, nu a fost întotdeauna așa perfectă cum părea.

Actorul a dezvăluit că au existat momente dificile în relația lor, însă mereu au reușit să le depășească. Din păcate, problemele și diferențele au atins apogeul în anul 2020.

„De-a lungul relației au fost foarte multe momente, apropo de ce spunea și Cris mai devreme și de ce am lăsat noi să se vadă. Normal, nu am vrut niciodată să postăm când eram supărați, normal. Totodată, în interviuri nu am spus niciodată că e relația roz și perfectă. Au fost momente, au fost suișuri și coborâșuri ca-n orice relație, dar da, au fost discuții pe care întotdeauna am reușit să le rezolvăm, doar că se acumulează și a fost evident anul 2020, care ne-a pus capac”, a declarat Vlad Gherman, potrivit spynews.ro.