Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Cristina Ciobănașu: „Nu cred că voi înceta vreodată să o iubesc”

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit după o relație care a durat nouă ani de zile. Vestea a venit ca un șoc pentru fanii cuplului, care sperau să anunțe că se vor căsători cât mai curând. Din exterior, relația lor părea perfectă, însă pandemia de coronavirus și-a pus amprenta.

Cei doi au decis să o ia pe drumuri siferite, însă mereu vor avea sentimente unul pentru celălat. Vlad Gherman a mărturisit că întotdeuna o va iubi pe fosta lui iubită, indiferent dacă sunt sentimente de prietenie sau nu.

„Chiar ne-am dorit să funcţioneze, pentru că ştiam ce avem lângă noi. De multe ori am renunțat la dorințele noastre doar ca să funcționeze relația (nu e un lucru sănătos, dar am încercat). Am făcut sacrificii, compromisuri în egală măsură. Cristina este în continuare pentru mine cea mai specială persoană. O fire sensibilă, un om blând și altruist, o persoană puternică și curajoasă. Nu cred că voi înceta vreodată să o iubesc – indiferent de tipul de iubire pe care i-o port”, a recunoscut Vlad Gherman.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au petrecut împreună de ziua actorului[Sursa foto: Instagram]

Deși despărțiți, Vlad Gherman și-a sărbătorit ziua de naștere alături de Cristina Ciobănașu

Vlad Gherman a împlinit vârsta de 28 de ani pe data de 16 februarie. Chiar dacă trec printr-o perioadă dificilă, actorul a reușit să petreacă această zi specială cu oamenii dragi din viața lui. Cristina Ciobănașu nu a uitat de ziua fostului ei iubit. Ea a postat o fotografie cu cei doi pe pagina sa de Instagram, în care i-a urat la mulți ani.

„Anul acesta am sarbatorit ziua mea peste tot; in toate casele si cu toate familiile, inclusiv cea de pe platourile de filmare. A fost o aniversare care s-a simtit cu totul si cu totul altfel…iar emotiile m-au coplesit pana la lacrimi.

Acesta sunt eu: un adult zambind ca un copil la toti cei pe care ii iubeste si care au stiut in fiecare an sa ii ofere clipe de neuitat, ca cea surprinsa in poza asta!”, a scris Vlad Gherman pe pagina sa de Instagram, alături de o imagine cu el.

