Vlad Gherman, mesajul care i-a uimit pe toți: „A fost dragoste la prima vedere”

Vlad Gherman este unul dintre cei mai apreciați actori din industrie. El s-a făcut remarcat în urmă cu câțiva ani, după ce a jucat într-un serial celebru, care a făcut furori în România. Pe platourile de filmare și-a găsit și aleasa inimii și a crezut că o să fie o relație veșnică, dar nu a fost așa.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au logodit și toată lumea a crezut că va urma nunta, dar nu a fost așa. După un deceniu de relație, la începutul anului, cei doi actori și-au anunțat despărțirea.

A urmat o perioadă grea pentru ambii. Vlad Gherman a dezvăluit că a cerut și ajutor specializat pentru a trece mai ușor peste separarea de Cristina Ciobănașu. El a mers la psiholog, iar acum pare că se simte mult mai bine. Sprijin nu i-a fost doar medicul, ci și prietenii. Actorul Alecsandru Dunaev este unul dintre acei oameni cu care el recunoaște că a avut o chimie instantă, iar acum sunt de nedespărțit.

Vlad Gherman, mesaj emoționant pe rețelele de socializare pentru bunul său prieten Alexandru Dunaev

Fostul iubit al Cristinei Ciobănașu a luat pe toată lumea prin surprindere cu gestul pe care l-a făcut.

Actorul a postat o imagine cu Alecsandru Dunaev pe rețelele de socializare, iar la descriere i-a dedicat câteva rânduri înduiolătoare. El a dezvăluit că între ei a fost „dragoste la prima vedere” și deși se cunosc de un an, pare că, de fapt, se știu de o viață întreagă.

„Da, a fost dragoste la prima vedere. Acum un an il cunosteam pe @alecsandrudunaev … Nu stiu cum de isi permite timpul sa treaca atat de repede pe langa noi. Partea frumoasa este ca am prins timpul de coada in ultima perioada si alaturi de mine a calatorit si Alecs.

Mi-a fost alaturi la bine si la greu; am petrecut impreuna momente care ne-au conturat si definit personalitatea. Ce vedeti voi pe micile ecrane in interactiunile dintre Calin si Mihai puteti vedea intre mine si Alecs, inzecit”, a scris Vlad Gherman pe Instagram.