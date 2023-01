Vlad Gherman nu se mută încă din chirie! În ce alege să investească, de fapt, actorul: „Dau banii pe ce îmi place mie”

In articol:

Vlad Gherman se numără printre cei mai apreciați și îndrăgiți actori de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Tânărul îi ține mereu la curent pe admiratori cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa și nu mai este un secret pentru nimeni că locuiește în chirie,

motiv pentru care urmăritorii săi sunt pe cât se poate de curioși să afle de ce nu își achiziționează propria locuință.

Așadar, vedeta a lămurit politicos curiozitatea fanilor, explicând că deocamdată dorește să mai locuiască o perioadă în chirie, mai ales că până acum a investit banii în lucrurile care i-au plăcut, de exemplu călătorii sau mașini.

Oana Moșneagu a făcut fericitul anunț, înainte de trecerea dintre ani! Familia ei se mărește cu încă un membru: „În curând”

Citeste si: Bia Khalifa, mărturisiri despre nopțile ei fierbinți- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

„Se poate spune așa, nu am ce să zic. Dar pentru că eram tânăr și pentru că nu mă gândeam la 18 ani să-mi iau casă, stăteam cu ai mei, am investit banii în mașina mea, mi-am luat mașină. Am călătorit foarte mult, am văzut o grămadă de locuri și nu regret nicio secundă. Sincer, pentru mine ăsta e principalul scop, să vizitez cât mai mult. Cu asta te duci, când ne-om duce, cu asta rămâi. Amintirile și momentele frumoase petrecute cu prietenii, cu familia, asta contează enorm. Pot să zic că am investit în mine, în direcția asta. Dar acum că mă gândesc, stau în chirie, e OK, viața e frumoasă. Nu e că nu aș putea să îmi cumpăr ceva, dar eu mă gândesc în felul următor, în afară că știm foarte bine prețurile au explodat, deci nu prea îți vine să te atingi de niciun apartament. Noi avem mentalitatea asta și știu că și ai mei insistă «când îți iei ceva, să ai tu bunul tău, că dai banii pe chirie?!». Înțeleg, eu nu spun «mamă, ce mentalitate învechită», nu e vorba despre asta, dar dacă stai să te gândești ai niște bani, îți permiți să stai în chirie. Am siguranța că nu o să mă dea nimeni afară momentan. Prefer să am niște bani puși deoparte și nu mi se pare că dau banii pe prostii. Dau banii pe ce-mi place mie!”, a declarat Vlad Gherman, pentru Cancan.ro.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu se gândesc să-și întemeieze o familie

Vlad Gherman și Oana Moșneagu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar nu de mult, actorul le-a făcut o mare bucurie fanilor, căci a făcut o serie de declarații, precizând că atât el, cât și partenera sa de viață se gândesc să-și întemeieze o familie.

Anunțul făcut de Vlad Gherman și Oana Moșneagu, în Ajunul Crăciunului! Fanii s-au bucurat la maxim pentru ei: „Un bebe”

„ Da, primesc destul de des această întrebare. Da, atât eu cât și ea, chiar ne gândim (n.r la căsătorie). Avem o vârstă. Am 30 de ani, ea are 32. Nu mai suntem puști. Evident că ne gândim la o familie.', a declarat Vlad Gherman pentru Unica.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu [Sursa foto: Instagram]